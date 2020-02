DONNE CHE PIACCIONO ALLE DONNE – LA NUOVA MISS GERMANIA È LEONIE CHARLOTTE VON HASE, HA 35 ANNI E UN FIGLIO E PER LA PRIMA VOLTA È STATA ELETTA DA UNA GIURIA SOLO FEMMINILE - LE “REGINETTE” SONO STATE VALUTATE NON PER LA LORO BELLEZZA (NON SIA MAI) MA PER LA LORO PERSONALITÀ. BANDITI I BIKINI, E LE CONCORRENTI HANNO DOVUTO SFILARE IN ABITI FINO AI PIEDI E MAGLIONI IN LANA A COSTE, MANCO FOSSE MISS CASALINGA… – VIDEO

Irene Soave per il “Corriere della Sera”

È la concorrente più vecchia: 35 anni. È la prima Miss Germania con un figlio, di lavoro fa l' imprenditrice online e ha già detto che «del titolo di più bella me ne farò poco, e non intendo andare in giro a tagliare nastri come un manichino» e quasi non si capisce quindi perché abbia partecipato a un concorso di bellezza, ma lo spiega lei: «Ho accettato di concorrere soltanto perché sono entusiasta di questo nuovo corso», ha detto nella prima intervista all' agenzia Rnd, con la corona ancora in testa.

Sabato sera, a Friburgo, è stata eletta Miss Germania da una giuria che per la prima volta era composta di sole donne. Lei è Leonie Charlotte von Hase, già miss Schleswig-Holstein, e ha strappato il titolo di «più bella del reame» alle più giovani (e per qualche maligno online pure più belle, del resto è anche a questi giudizi che si espongono le reginette) miss Baviera, 22 anni, seconda classificata, e miss Amburgo, 23enne, medaglia di bronzo. Il «nuovo corso» di cui parla, invece, è il nuovo regolamento del concorso: Miss Germania, fondato nel 1927 e considerato «decadente e retrogrado» perfino dal nazismo, che infatti lo aveva abolito, come tutti i concorsi di bellezza in tempi di femminismo pop non sembrava invecchiato benissimo, e da quest' anno, per sopravvivere, ha deciso che le candidate sarebbero state giudicate «principalmente per la loro personalità».

E quindi ecco le nuove regole. Primo: giuria di donne «scelte dal mondo delle professioni e dello sport». Quest' anno c' erano la presentatrice Frauke Ludowig, l' ex deputata dei Cristianosociali Dagmar Wöhrl, la food-writer Sofia Tsakiridou e la karateka Anna Lewandowska. «Ma non è escluso che possano partecipare anche uomini, se mostreranno di possedere la giusta mentalità», ha detto l' organizzatore Max Klemmer, figlio del Mirigliani tedesco che ha organizzato Miss Germania per 60 anni.

Seconda regola, niente sfilata in bikini, ma in abiti scelti dalle partecipanti. Questa novità era già entrata in vigore l' anno scorso, ma le ragazze ancheggiavano lo stesso in blazer sbottonati e jeans aderenti, e le loro immagini in costume venivano proiettate sullo sfondo; quest' anno, proibite pure quelle, bene invece abiti fino ai piedi da ballo delle debuttanti e maglioni in lana a coste.

Leonie von Hase ha stregato tutti, anzi, tutte, sfilando solo in pantaloni larghi. L' età delle concorrenti, infine, è stata alzata per la prima volta fino a 39 anni; e il divieto di partecipare alle donne sposate o con figli è caduto. La neoeletta miss Germania, insomma, del nuovo corso è praticamente la testimonial: «Trovo che le donne meno giovani siano bellissime, e la bellezza viene dal carattere, dall' esperienza», ha chiosato a margine dell' incoronazione.

Lei stessa, sul suo profilo Instagram - manda avanti @theleoniestore, un e-commerce di abiti vintage - si definisce una «dalla tarda fioritura». «Ho fatto tante cose nella mia vita, ma mi pare che tutto debba ancora succedere». Non desidera soltanto, come da cliché della reginetta, «la pace nel mondo», ma vuole «concorrere a promuovere una femminilità più inclusiva», e i cui canoni, se proprio non si può stare senza, siano almeno decisi dalle donne stesse.

E pazienza se per qualcuno «concorso di bellezza femminista» può sembrare una contraddizione in termini: lo Spiegel ribattezza Leonie «Miss coraggio», la Stern titola che la sua nomina è «Un segno dei tempi». Leonie vince un contratto di lavoro presso l' azienda di famiglia dei Klemmer e una Volkswagen. Ma anche una provvista a vita di shampoo: è pur sempre un concorso di bellezza.

