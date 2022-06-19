SE CONTINUA QUESTO TIPO DI DEMONIZZAZIONE, LA MELONI ARRIVA AL 40%! “VAFFANCULO A QUESTA MERDA”, KASIA SMUTNIAK SU INSTAGRAM BOMBARDA LA "DUCETTA" DI INSULTI E CONTUMELIE: "PIÙ I PENSIERI SONO BASSI, VOLGARI, CARICHI DI ODIO, DISUMANI, PIÙ LA PERSONA CHE LI ESPRIME DIVENTA VOLGARE, INADEGUATA, NON ALL’ALTEZZA, TRISTE, INFELICE, ACIDA, VOMITEVOLE, PICCOLA, DISUMANA" – NEL MIRINO DELL’ATTRICE IL COMIZIO DELLA MELONI SUL PALCO DI VOX. LA CHIOSA: "SCUSATE, MI E' PARTITA LA VENA" - VIDEO
DI MAIO OUT? ALLE ORE 21 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL M5S DECIDERA’ SULL'ESPULSIONE DI LUIGINO. LA BOZZA DI RISOLUZIONE CHE CHIEDEVA LO STOP ALL'INVIO DI NUOVE ARMI IN UCRAINA HA SPACCATO IL MOVIMENTO – IL VICEPRESIDENTE CONTIANO RICCARDO RICCIARDI: “IL MINISTRO INSULTA LA SUA COMUNITÀ POLITICA, DA VALUTARE L'ESPULSIONE" - DI MAIO: "MI ATTACCANO CON ODIO, CREANO INSTABILITÀ NEL GOVERNO E NELL'UE. RIVENDICO CON ORGOGLIO DI ESSERE ATLANTISTA E EUROPEISTA"
POMPE ALLE STELLE – UN RINCARO INGIUSTIFICATO DI 32 CENTESIMI: NONOSTANTE IL TAGLIO SULLE ACCISE, IL PREZZO DELLA BENZINA TORNA AD AUMENTARE (E’ STABILMENTE SOPRA I DUE EURO CON UNA MEDIA NAZIONALE DI 2,069 AL LITRO) E PROVOCA UN SALASSO PER LE TASCHE DEGLI ITALIANI - LA PROTESTA DELLE ASSOCIAZIONI - SECONDO LA CGIA (ASSOCIAZIONI ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE), È NECESSARIO UN TETTO MASSIMO PER IL PREZZO…
DOPO L'EUROVISION, L'UCRAINA SI PREPARA PER LA PASSERELLA A MISS UNIVERSO - KIEV HA SCELTO VIKTORIA APANASENKO, 28 ANNI, MODELLA, E UNA STORIA PERFETTA PER REGALARLE L'INCORONAZIONE A MISS MONDO - HA SFILATO PER MARCHI INTERNAZIONALI, MA QUANDO E' SCOPPIATA LA GUERRA NON SOLO E' RIMASTA NEL PAESE, MA SI E' OFFERTA VOLONTARIA E SI E' MESSA A...
LO RICONOSCETE? L'EX GRANDE ATTACCANTE PER UN GIORNO SI E’ TRASFORMATO IN STOPPER E HA FERMATO UN UOMO CHE STAVA SFASCIANDO LA VETRINA DI UN BAR A MONTEBELLUNA, IN PROVINCIA DI TREVISO - IL RAGAZZO VOLEVA PRENDERE DELLE BIRRE SENZA PAGARLE - "MIA MOGLIE SI È ARRABBIATA PER IL MIO “INTERVENTO”, VISTO CHE AVREI POTUTO ESSERE AGGREDITO. MA L’HO FATTO PER…” – DI CHI SI TRATTA? - VIDEO
CAFONALINO! – CHE CI FACEVANO MILLY CARLUCCI, ELISABETTA BELLONI E FRANCESCA VERDINI INSIEME IN CAMPIDOGLIO? ALLA CERIMONIA DEL PREMIO "ATENA DONNA 2022" TANTI VOLTI DELLA MEDICINA, DELLA CULTURA E DELLA POLITICA: LA DIRETTRICE DEL DIS HA CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO ALLA RETTRICE DELLA SAPIENZA, ANTONELLA POLIMENI, GIANNI LETTA HA PREMIATO IL PROFESSOR STANISLAO RIZZO, CHE SI È ANCHE CONFRONTATO CON GIULIO MAIRA E ANTONIO REBUZZI SULL’INTERAZIONE TRA ORGANI, RAGIONE E SENTIMENTI – LAURA MATTARELLA, ANNA FENDI, LUANA RAVEGNINI: TUTTI GLI OSPITI
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
AVETE AVUTO IL COVID? CI SONO UNA BUONA E UNA CATTIVA NOTIZIA – SECONDO UNO STUDIO CINESE PUBBLICATO SU “LANCET”, OLTRE LA METÀ DI CHI HA CONTRATTO IL VIRUS IN FASE ACUTA ACCUSA ANCORA DISTURBI DOPO 24 MESI. MA NON DISPERATE: I SINTOMI VANNO GRADUALMENTE ATTENUANDOSI NEL TEMPO - I PROBLEMI PIÙ SPESSO SEGNALATI SONO STATI LA STANCHEZZA GENERALIZZATA, FIATO CORTO E I DISTURBI DEL SONNO AL QUALE SI AGGIUNGONO STATI D’ANSIA A DEPRESSIONE – MA ANCORA NON È CHIARO COSA SUCCEDERÀ CON L’ARRIVO DELLE…