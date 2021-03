14 mar 2021 10:24

DONNE DUDUDU… IN CERCA DI GUAI – MEGA CATFIGHT IN UN SUPERMERCATO DELL’ARIZONA DOVE UNA CLIENTE SENZA MASCHERINA E DUE DIPENDENTI SE LE SONO DATE DI SANTA RAGIONE: DALLA DISCUSSIONE PER UNA PERSONA CHE HA SALTATO LA FILA ALLA CASSA, SI È PASSATI ALLE MANI CON LE COMMESSE CHE HANNO SCARAVENTATO A TERRA LA DONNA E… - VIDEO