DONNE, NON RIUSCITE A RAGGIUNGERE L'ORGASMO CON IL VOSTRO PARTNER? LEGGETE I CONSIGLI DELLA "SEX-PERTA" TRACEY COX - CI SONO DUE FATTORI CHIAVE ESSENZIALI: IL TEMPO SPESO NEI PRELIMINARI E LA STIMOLAZIONE DEL CLITORIDE - E POI E' ESSENZIALE PRENDERSI IL TEMPO NECESSARIO, NON SENTIRSI SOTTO PRESSIONE DAL PROPRIO COMPAGNO, IMPARARE AD APPREZZARE IL PROPRIO CORPO E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

orgasmo

Quando è stata l'ultima volta che hai avuto un orgasmo? Ora dimmi quando l'ultima volta che hai avuto un orgasmo con il tuo partner? Se la tua risposta a queste due domande è stata diversa e sei una donna, non sei sola.

Un sondaggio su 2769 persone ha rilevato che solo il 15% delle donne raggiunge l’orgasmo con il proprio partner.

Un altro campione ha riferito che il 77% delle donne trova più facile raggiungere l'orgasmo in solitaria piuttosto che con un partner, anche se si tratta di sesso orale o di mani.

orgasmo

Ecco allora i 10 motivi più comuni per cui la maggior parte delle donne trova difficile raggiungere l'orgasmo come coppia e suggerimenti su come risolvere il problema.

(Questo è rivolto alle donne eterosessuali (principalmente perché la dinamica donna/uomo contribuisce in modo significativo al problema) ma è utile per tutti i generi e le sessualità.)

La tecnica sbagliata

orgasmo 2

Ci sono due fattori chiave che predicono se una donna raggiungerà l'orgasmo: se è stato speso abbastanza tempo per i preliminari e se quei preliminari includevano la stimolazione diretta del clitoride. Idealmente, una sessione di sesso dovrebbe iniziare con baci profondi, carezze - preliminari che regolano l'umore per metterci nel posto giusto e nello spazio della testa.

orgasmo 1

Una volta che siamo eccitati, la maggior parte delle donne ha bisogno di essere stimolata sulla punta del clitoride con una lingua, un dito o un vibratore.

Non si tratta solo di tecniche inefficaci, come essere troppo ruvidi, non utilizzare abbastanza lubrificazione, pressione o avere una velocità sbagliata. Troppo spesso, gli uomini presumono che i "preliminari" significhino spingere le dita dentro e fuori dalla nostra vagina.

orgasmo

Anche se questo potrebbe sembrare piacevole, è improbabile che ci porti all'orgasmo.

Alcune donne possono provare l'orgasmo senza stimolazione diretta del clitoride. Ma uno studio definitivo del Journal of Sex and Marital Therapy ha rilevato che solo il 18% delle donne può raggiungere l'orgasmo attraverso la sola penetrazione vaginale.

Se l'obiettivo principale della stimolazione non è il clitoride, le tue possibilità di raggiungere l'orgasmo sono molto più basse.

orgasmo

Avere fretta

Un altro fattore importante è il tempo. Anche le donne che hanno il coraggio di mostrare al proprio partner la tecnica che fa per loro, spesso cedono all'ultimo momento perché il loro partner non prosegue abbastanza a lungo.

Pensiamo: «Lo sta facendo da 10 minuti ormai. Scommetto che la sua lingua è stanca/il collo è dolorante o si annoia». Quindi facciamo finta di essere al traguardo e fingiamo, invece di far sapere al nostro partner che in realtà siamo solo a metà strada.

ORGASMO FEMMINILE - LA POSIZIONE DELL INCUDINE

Eppure gli studi mostrano che gli uomini preferiscono sentirsi dire cosa fare e non si preoccupano di fornire stimoli anche per un lungo periodo.

Il primo passo per colmare il divario dell'orgasmo è parlarne. Essere onesta e molto specifica su ciò di cui hai bisogno - dita, un vibratore tenuto sul clitoride durante il rapporto, un certo stile di spinta - e comunica al tuo partner per quanto tempo ne hai bisogno.

La pressione del nostro partner

Il 39% delle donne che hanno preso parte a un sondaggio su una rivista ha affermato che era la pressione del proprio partner a impedire loro di avere l'orgasmo.

ORGASMO FEMMINILE - POSIZIONE DEL TORO SEDUTO

A volte, è fatto con le migliori intenzioni. Vogliono che tu ti goda il sesso tanto quanto loro - e gli uomini raggiungono quasi sempre l'orgasmo.

Alcuni uomini la prendono sul personale se non raggiungi l'orgasmo. Tutte le altre sue amiche non hanno avuto problemi! (tanto falso quanto inutile). Come potrebbero la sua tecnica/pene/stile di spinta/irresistibile sensualità non essere sufficienti per mandarti oltre il limite?

Gli orgasmi si verificano quando non si è sotto pressione.

Spiega al tuo partner che chiede «Sei già vicina?», che la domanda non accelererà il processo.

ORGASMO FEMMINILE - POSIZIONE ANDROMACA

Arrabbiarsi se non raggiunge affatto l'orgasmo significa solo più finzione - e una fidanzata o una moglie estremamente frustrata!

Il modo migliore per garantire l'orgasmo del tuo partner è chiarire abbondantemente che non ci sono problemi se non lo raggiungono.

Non ti masturbi e non l'hai mai fatto

È probabile che il nostro primo orgasmo arrivi mentre ci masturbiamo. È fondamentale: la maggior parte delle donne si sente troppo imbarazzata per lasciarsi andare con un partner. Durante il sesso da solista, nessuno sta guardando e tu hai il controllo completo su ciò che sta accadendo.

orgasmo 916425

Esplorando il tuo stesso corpo, sei più rilassata e curiosa. Puoi capire che il clitoride si sente benissimo quando è stimolato, sperimentare le tecniche fino a trovare quelle che funzionano per te, scoprire la giusta pressione e velocità.

Se non l'hai mai fatto - non hai mai provato a raggiungere l'orgasmo usando un vibratore o le dita o sfregando contro qualcosa - probabilmente non sai cosa ti eccita e cosa no. Ciò significa che non puoi guidare il tuo partner su ciò che funziona meglio per darti piacere.

sesso orgasmo

Quasi tutte le donne imparano a raggiungere l'orgasmo attraverso la masturbazione. Ci sono molte guide online su "come masturbarsi" (ne ho diverse su traceycox.com ) e non è mai troppo tardi per iniziare.

Associ il sesso alla vergogna

Sei cresciuto in una famiglia severa e religiosa dove il sesso non è mai stato discusso? Ti è stato detto che toccarti è "sbagliato" o "disgustoso"? Crescere circondate da messaggi negativi e vergognosi sul sesso è uno dei motivi più comuni per cui le donne non raggiungono l'orgasmo, sia con un partner che da sole.

coppia sesso

La disponibilità è il primo stadio dell'eccitazione sessuale. Devi voler provare sensazioni di piacere sessuale affinché accadano.

Se ti stai concentrando su pensieri negativi, il sesso è cattivo! Ma il cervello è un organo sessuale e il più importante.

Supera un background difficile imparando a normalizzare il sesso. Parla con gli amici che ritieni abbiano un buon atteggiamento al riguardo e chiedi quali messaggi hanno ricevuto dai loro genitori, fratelli e coetanei.

ORGASMO

Chiama sesso e masturbazione con nomi diversi. Usare una parola che il tuo cervello non associa immediatamente a "cattivo", lo rende meno minaccioso.

Il sesso potrebbe essere evocato come "divertimento" e la masturbazione come "tempo di festa".

Non sei educato sul tuo corpo

orgasmo

Anche le donne che crescono in una famiglia sessualmente positiva possono essere colpevoli di questo.

Avevo uno specchio fuori quando avevo circa sei anni, dando un'occhiata curiosa a cosa c'era "laggiù", ma sono costantemente sbalordito dal numero di donne adulte che non l'hanno mai fatto.

Più sai dei tuoi genitali e di quale stimolazione hai bisogno per raggiungere un orgasmo, più è probabile che tu ne abbia uno. È logico!

orgasmo vintage

Trova un diagramma chiaro della vulva online.

Armato di questo e di uno specchio, dai un'occhiata ai tuoi genitali. Trova la punta del clitoride (il bit che puoi vedere). Identifica le labbra interne ed esterne ("labbra" della vagina). Controlla l'uretra, il minuscolo foro attraverso il quale fai pipì, guarda l'apertura vaginale.

Quindi, cerca "sistema di risposta sessuale femminile" e leggi un po' come funziona il tuo corpo.

Scoprirai che la tua vagina si 'tende' quando sei eccitata: si espande e si allunga per accogliere un pene. Le ghiandole vicino all'ingresso secernono fluido lubrificante per rendere il rapporto più confortevole.

ORGASMO

Scoprirai anche che tutti gli orgasmi hanno origine dal clitoride, non solo dalla punta, ma dal clitoride interno che si estende a forma di braccio oscillante sotto di esso.

Più conosci i cambiamenti che il tuo corpo subisce nel suo cammino verso l'orgasmo, più sarai in sintonia con il riconoscere a che punto sei nel processo.

Hai problemi di immagine corporea

Uno studio dopo l'altro porta allo stesso risultato, anno dopo anno: sentirsi sessualmente attraenti significa che è molto più probabile che tu ti goda il sesso, abbia più orgasmi e ti senta più a tuo agio nel discutere di sesso con il tuo partner.

ORGASMO 4

Una revisione fondamentale del 2012 di 57 studi, nell'arco di due decenni di ricerca, ha trovato legami significativi tra l'immagine corporea e quasi tutti i fattori associati al sesso: eccitazione, desiderio, orgasmo, frequenza del sesso e autostima sessuale.

Non è scienza missilistica: se ti vergogni del tuo corpo e pensi che sia brutto, perché vorresti che qualcuno lo guardasse o lo toccasse? Come puoi rilassarti abbastanza per goderti il sesso, per permettere al desiderio di crescere fino al punto dell'orgasmo?

Vuoi sapere il modo migliore per riparare un'immagine corporea sbagliata? Fai più sesso.

Esatto: fare sesso migliora l'immagine corporea. Esperienze sessuali piacevoli ci fanno sentire meglio con il nostro corpo. Se al nostro partner piace chiaramente fare l'amore, non può essere così male!

ORGASMO

È uno scenario vantaggioso per tutti: più ti senti bene con il tuo corpo, migliore è il sesso. Il che ci fa desiderare di più il sesso, che a sua volta aiuta a nutrire una migliore immagine corporea.

Non essere "presente"

Le donne sono quasi sempre “accese”: giochiamo più ruoli degli uomini e se non stiamo facendo qualcosa, stiamo pensando di farlo.

Non essere nel momento significa che non sei fisicamente nella stanza, consapevole del tuo corpo e delle sensazioni che stai vivendo. La consapevolezza è qualcosa che siamo incoraggiati ad abbracciare in tutte le aree della nostra vita, ma è durante il sesso che è particolarmente utile.

orgasmo femminile

Pensa meno senti di più. Non chiudere gli occhi, aprili. Sii attivo: gemi, parla, dai un feedback. Tutto ci aiuta a rimanere concentrati sul piacere.

Troppa pressione da noi stessi

Non è solo il nostro partner che ci fa sentire sotto pressione fino all'orgasmo: la pressione spesso viene da noi stessi.

Gli uomini che sono ansiosi di avere un'erezione stanno creando una profezia che si autoavvera. Stai praticamente assicurandoti di non raggiungere l'orgasmo, se stai sdraiato lì a pensare: «So che non accadrà. Caro Dio, cosa c'è che non va in me? Scommetto che il mio partner vorrebbe aver scelto qualcuno che raggiunge facilmente l'orgasmo!».

orgasmo

Avere un orgasmo non è solo un processo fisico: anche la nostra testa deve essere nel posto giusto. Non significa che non sei "sexy" se non hai l'orgasmo. O che sei a pezzi, o che c'è qualcosa che non va in te.

Siamo esseri umani, non macchine. Tanti fattori incidono sul fatto che accadrà per te questa volta (sto solo toccando i motivi più comuni qui). Invece di fare dell'orgasmo l'obiettivo, pensalo come un felice sottoprodotto se succede. Rilassati e goditi semplicemente la sensazione di ricevere piacere, senza aspettative.

Non possiedi un vibratore

orgasmo

La vibrazione è uno dei modi più efficaci per stimolare il clitoride. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle donne ne usa uno, quando si masturba: puoi avere un orgasmo nel tempo necessario per fare una tazza di tè e succede quasi sempre!

Ancora più importante, possedere un vibratore significa avere una soluzione istantanea al problema «Non riesco a raggiungere l'orgasmo con il mio partner». Invitalo a letto con voi due e garantirai immediatamente un orgasmo ogni singola sessione.

Puoi usare il vibratore durante i preliminari o tenerlo sul clitoride durante il sesso penetrativo. Semplice!