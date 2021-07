DONNE, NON VERGOGNATEVI: L'ORGASMO SI RAGGIUNGE STIMOLANDO IL CLITORIDE, LO DICE LA BIOLOGIA - ECCO PERCHE' E' IMPORTANTE SCEGLIERE LA GIUSTA POSIZIONE - TRA LE TANTE, TRACEY COX CONSIGLIA DI FARSI PRENDERE DI SPALLE, PERCHE' IL PUNTO G E' VICINO ALL'URETRA - E SOPRATTUTTO PERCHE' LASCIA LE MANI DEL VOSTRO PARTNER LIBERE DI DARVI UN AIUTINO...

L’80-85% delle donne raggiunge l’orgasmo o attraverso il sesso orale o usando un vibratore. Ecco perché Tracey Cox ha buttato giù le migliori posizioni per raggiungere l’orgasmo durante il rapporto sessuale con il proprio partner. Ma niente funzionerà se non si ha consapevolezza di sé stessi. Bisogna essere onesti con il proprio partner: se l’unico modo per raggiungere il piacere è stimolare il clitoride, chiaritelo subito. Non c’è niente di cui sentirsi in colpa: è biologia.

Posizioni sdraiate

Vai dalla testa ai piedi. Lui è sdraiato sulla schiena. Mettiti di fronte ai suoi piedi, a cavalcioni sui suoi fianchi e abbassati su di lui. Allunga le gambe all’indietro e abbassa il busto finché i tuoi piedi non sono vicino alla sua testa e tu sei sdraiata sopra di lui. Tu guardi da un lato, lui dall’altro. Ora prova a spingere lentamente: è la posizione giusto per stimolare il clitoride.

Usa il suo pene in un modo diverso. Per un diverso tipo di stimolazione del clitoride quando sei nella posa tradizionale (lui sopra, entrambi rivolti nello stesso modo), scivola via da lui per un secondo e usa la mano per far scorrere la testa del suo pene su e giù per accarezzare il tuo clitoride.

È morbido come il velluto e è eccitante vedere il partner raggiungere l'orgasmo attraverso il proprio pene (anche se in un modo insolito!)

Usa il metodo del ponte. Usa la tua mano (o la sua) o un vibratore per continuare a stimolare manualmente il tuo clitoride mentre il suo pene è dentro di te - ma fermati appena prima dell'orgasmo per lasciare che la sua spinta inneschi l'orgasmo stesso. Questa è ufficialmente chiamata la "manovra del ponte": hai formato un "ponte" tra la stimolazione del clitoride e un orgasmo penetrativo.

Ragazze in cima

Chiedigli di sedersi sul letto, le gambe distese davanti a lui, sali sopra, stile cowgirl, e lascialo penetrare. Ora lasciati cadere per quanto ti è comodo. L’angolazione è quella migliore perché colpisce la parete vaginale anteriore (ne parleremo più avanti) e aumenta la pressione sulla vulva.

Squat non a cavalcioni. Invece di metterti a cavalcioni e spingere sulle ginocchia, accovacciati in modo che i piedi siano sul letto. Rimani inclinata in avanti, quindi spingi sollevando i talloni e usando i muscoli della coscia. Invece di muoverti velocemente come fa la maggior parte degli uomini, fai movimenti ampi e circolari che sono più un movimento stridente che un movimento di spinta. Questo aiuta a mantenere la pressione sul clitoride attraverso il bacino.

Voltagli le spalle. La parete anteriore della vagina è incredibilmente sensibile, motivo per cui l'ingresso posteriore è perfetto per le donne. Per attivare un orgasmo “G-sport, “Il Girevole” funziona bene.

Lui giace piatto, tu affronti la sua testa e sali in cima. Dopo alcuni minuti, usando le mani per stabilizzarti, solleva una gamba sopra il tuo corpo e inizia a girare di lato. Continua a ruotare, fermandoti a intervalli per alcune spinte, finché non ti trovi di fronte a lui. Una volta lì, inarca la schiena il più possibile, allargando le gambe in modo che abbia un accesso perfetto.

Se sta colpendo il punto giusto e continua a spingere, la prima reazione che avrai potrebbe essere la necessità di fare la pipì. Questo perché il punto G è vicino all'uretra (che attraversa l'urina). Aspetta (in tutti i sensi) e la sensazione passerà e (si spera) si trasformerà in un'ondata di contrazioni orgasmiche.

Le posizioni di lui dietro lasciano le mani libere per stimolare i suoi testicoli e il perineo (la zona liscia tra i testicoli e il suo ano). Nel frattempo, può accarezzarti la schiena, il sedere e la pancia inferiore e impostare il ritmo, regolare la profondità della penetrazione e generalmente essere il dominante. È anche un'ottima posizione per darti una mano nei punti cruciali perché è facile raggiungere e stimolare il tuo clitoride.

Lui dietro significa che non c'è contatto visivo, quindi entrambi siete liberi di fantasticare su chiunque e su qualunque cosa vi piaccia (senza sentirvi in colpa quando aprite un occhio e vedete il vostro partner che vi guarda amorevolmente).

La posizione dell'ingresso posteriore è meravigliosamente primitiva, quindi perfetta per quelle fantasie un po' losche che si adattano al sesso "sporco".