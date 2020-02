ALLE DONNE PIACE BRUTTO – NON SEMPRE IL BRAD PITT DI TURNO È L’UOMO DEI SOGNI DI TUTTE - ESISTE ANCHE LA CATEGORIA DELLE SCONTROSE ALLA QUALE PIACCIONO TIPI COME ADAM DRIVER, RAMI MALEK E JOAQUIN PHOENIX - IL BRUTTO TRANQUILLIZZA LE INSICURE: AVERE IN CASA UN JUDE LAW SIGNIFICA CHE QUALCUNO POTREBBE RUBARTELO - E POI, FORSE UN UOMO MOLTO BELLO È ANCHE UNO SFATICATO, NON AVENDO MAI…

Paola Jacobbi per “la Repubblica”

Adam Driver nuovo nel cast

Le donne a volte sì sono scontrose e amano dire di non essere attratte da Brad Pitt. Le donne a volte sì sono scontrose e raccontano di avere un debole per Benedict Cumberbatch, uno che ha la faccia che sembra un biscotto con due occhietti piccoli, al posto delle gocce di cioccolato.

Di solito, a questo genere di donne, piace anche Daniel Craig. Sono cambiati i gusti perché, in tutta onestà, chi avrebbe mai immaginato che James Bond, dopo Adoni come Sean Connery o anche il penultimo Pierce Brosnan, potesse essere rimpiazzato da uno con le orecchie grandi come parabole?

Ma c' è di più. Ultimamente si registrano fan esaltate di Adam Driver.

benicio del toro

Driver, il Kylo Ren di Star Wars e candidato all' Oscar come marito divorziando di Scarlett Johansson in Storia di un matrimonio , ha un naso che chiamerò "importante", ricorrendo a un eufemismo per evitare di macchiarmi del reato di ugly shaming (insulto basato su aspetto fisico, uno dei tanti peccati evidenziati nel nostro mondo politicamente corretto).

Adrien Brody, un altro che ha detto no alla rinoplastica ma non per questo è privo di ammiratrici, è addirittura più volte entrato in classifiche di "uomini più sexy".

joaquin phoenix 5

Con lui, anche Benicio Del Toro, uno che piace da sempre, nonostante le occhiaie (o forse proprio per quelle) e che ha avuto fidanzate favolose, tra cui Valeria Golino. Norman Reedus, pallida star della serie The Walking Dead , ha le labbra strette da cattivo ma è il compagno felice della splendida Diane Kruger.

rami malek

E che dire del magnetico ma strambo Joaquin Phoenix? Domenica notte probabilmente vincerà l' Oscar come miglior attore (battendo Driver, è una lotta tra non-belli quest' anno) e, comunque vada, alla fine della cerimonia andrà a casa con una bambolina dai lineamenti perfetti come Rooney Mara. L' Oscar dell' anno scorso, Rami Malek, bassino e con occhi da rana, ha anche lui milioni di fan e una fidanzata bellissima: Lucy Boynton.

BELMONDO

C' è un tipo di brutto sexy che piace da sempre. Jean-Paul Belmondo, avete presente? Negli anni 60 e 70 incantava tutte quelle, le scontrose dell' epoca, che disdegnavano l' amico- rivale Alain Delon. E del resto, quell' aria da simpatica canaglia che certamente ti farà soffrire è, in parte, una sfida al masochismo amoroso delle donne: "Io non soffrirò, io lo cambierò".

Inoltre, il brutto tranquillizza le insicure: avere in casa un Jude Law significa che qualcuno potrebbe rubartelo: un Jeff Goldblum o un Sean Penn magari meno. Non è detto, ma noi donne spesso ci sbagliamo su questi argomenti.

dustin hoffman

Dustin Hoffman e Al Pacino hanno fatto battere il cuore a quelle che dicevano di trovare "noiosi" i Warren Beatty e i Robert Redford. E poi, forse un uomo molto bello è anche uno sfaticato, non avendo mai avuto bisogno di darsi da fare, il che potrebbe renderlo un seduttore meno esperto e fantasioso.

robert redford e il chewing gum

Di Robert Redford, Barbra Streisand disse: «Basta dirgli che è intelligente per farsi portare a letto». Capito? Anche i maschi belli soffrono della stessa sindrome delle donne belle: vogliono essere presi sul serio. Meglio i brutti, che vogliono essere presi e basta.

