Sapete quali sono le fantasie sessuali segrete del vostro partner? Probabilmente no, anche perché c’è un’enorme differenza tra ciò che vogliono gli uomini e ciò che vogliono le donne.

Il novantasei per cento delle persone ha fantasie sessuali, anche se quelle delle donne sono più coinvolgenti. Le donne leggono di più, sono più fantasiose e hanno bisogno di più stimoli. Ecco perché normalmente le fantasie femminili hanno quasi sempre una trama, personaggi e un arco narrativo.

Gli uomini vanno al punto e sono sessualmente più espliciti. Spesso hanno in mente un'immagine semplice e non lo sviluppo di un “film” e riguarda spesso qualcuno che pensano di potersi trombare nella vita reale. Anche perché l'idea della ragazza perfetta non è così diversa da come appare una donna media. Questo è il motivo per cui i siti porno amatoriali e le webcam in diretta con ragazze dall'aspetto normale sono così popolari tra gli uomini.

Le donne, d'altra parte, non hanno problemi a immaginare Bradley Cooper che allunga le mani sotto la gonna. È una delle poche volte in cui le donne permettono al loro ego di dilagare. Un'altra differenza significativa: le donne sono più propense a fantasticare di più quando fanno molto sesso. Gli uomini quando lo fanno troppo poco.

Ma le differenze non finiscono qui. A spiegarle è la sexperta Tracey Cox che rivela cosa piace più ai maschietti e perché certe volte le donne non sono in grado di accontentarli.

Fantasie sulla partner

Se c'è una persona che con più probabilità compare nelle fantasie è proprio la compagna. Nove su dieci hanno fantasticato sull’attuale partner e il 51% lo fa spesso.

Le fantasie sono incentrate su cose che hanno già fatto in camera da letto o che vorrebbero fare. Contrariamente all'opinione popolare, gli uomini in realtà non fantasticano su un flusso infinito di atti sessuali senza emozioni con donne senza volto. Vogliono esperienze sessuali che li facciano sentire qualcuno. Nei loro sogni e nella realtà. Detto questo, è logico che la compagna ne faccia parte.

Avere un ménage à trois o sesso di gruppo

L'ottantanove per cento delle persone riferisce di fantasticare su un ménage à trois. È molto più probabile che gli uomini eterosessuali preferiscano la combo uomo/donna/donna, il che è un bene visto che le donne etero sono più aperte al sesso a tre con altre donne rispetto che a due uomini.

Nelle fantasie maschili è molto probabile che la partner sia uno dei tre partecipanti. Spesso si fantastica su un rapporto con la partner e la sua migliore amica. Per un uomo è l’equivalente di essere in un negozio di dolciumi.

Se fare sesso con una donna fa sentire bene, fare sesso con due deve essere il doppio del divertimento. Nella fantasia maschile, questo tipo di rapporti lo fa sentire un super stallone, capace di portare a godere due donne. In realtà, molti uomini sono preoccupati di riuscire a soddisfare già una sola donna, ecco perché questa rimane spesso una fantasia.

giochi erotici e perversioni bdsm

Gli studi dimostrano che la stragrande maggioranza degli uomini non vuole avere rapporti del genere. Il sesso di gruppo è una fantasia che accomuna entrambi i sessi. È un inebriante mix di esibizionismo, voyeurismo, curiosità e desiderio di eccessi.

Fantasie bdsm

Le fantasie degli uomini hanno spesso l’idea del dominio e della sottomissione. Sono più le persone che vogliono rinunciare al controllo che assumere il controllo durante il sesso e questo si riflette nelle nostre fantasie. L’idea di poter prendere il controllo della propria partner fa perdere la testa ai maschi. Ma c’è anche chi ha voglia di essere dominato e di ribaltare il piano di azione.

Sesso orale

Dare o ricevere sesso orale è quasi in cima alla lista per entrambi i sessi. La fantasia ha un ingrediente vitale. La donna non lo fa per dare piacere, lo fa per ottenere piacere, adorando il pene, implorandolo di poterlo prendere in bocca. Lei accompagna il sesso orale con un sacco di commenti come, "Dio, è enorme". Anche se il sesso orale è qualcosa che quasi tutte le coppie fanno, una parte di noi pensa segretamente al sesso orale come "più spinto" del rapporto sessuale.

Sesso con diversi partner

Molti uomini desiderano fare sesso con qualcuno di nuovo e la fantasia è un ottimo modo per assecondare questo desiderio senza tradire la partner.

La maggior parte delle persone che hanno fantasie non monogame sono in una relazione monogama. C’è da dire anche un’altra cosa: la monogamia consensuale non è molto popolare anche perché meno eccitante. Che si ottenga il permesso dal partner per poter dormire con qualche altro non è poi così eccitante quanto farlo di nascosto.

Fare qualcosa di nuovo

Cambiare le cose, variare i partner, le posizioni è una fantasia maschile molto popolare. La posizione maschile preferita è la pecorina (la seconda preferita delle donne). Altra fantasia che fa impazzire gli uomini è fare sesso in un luogo pubblico.

Sesso Anale

Non si tratta di penetrare la propria compagna, ma di farsi penetrare. Molti uomini non lo dicono per vergogna, ma ci sono un’infinità di sex toys che permettono a una donna di dotarsi di un pene finto. Quasi due terzi degli uomini e delle donne fantasticano sul sesso anale.

Non significa che abbiano tendenze gay, il retto è pieno di terminazioni nervose e molti uomini vorrebbero esplorare questa zona ma non osano chiedere. Continuare a fantasticare per loro è la cosa migliore.

Guardare la propria partner fare sesso con un altro uomo

Un numero sorprendente di uomini sposati (circa il 58%) ha "fantasie da cornuto", il che significa che trovano la prospettiva che le loro mogli facciano sesso con altri uomini assolutamente eccitante.

Non è un caso che dopo “ragazze giovani” l’altra ricerca più frequente sui siti porno tra gli uomini sia proprio quella di video in cui un finto marito guarda la pseudo compagna fare sesso con uno stallone. Perché? Alcuni dicono che un modo per trasformare la paura di essere traditi in qualcosa di erotico.

Non è un caso che gli studiosi parlano di "competizione dello sperma": gli uomini riferiscono di spingere sempre più in profondità durante il sesso quando sospettano che la partner abbia tradito, come per spostare lo sperma del rivale. Per gli psicologi, invece, si tratta di vivere di gloria riflessa: è uno status symbol avere una moglie con cui gli altri uomini vogliono trombare.

Guardare gli altri fare sesso

Capita raramente di poter vedere una coppia fare sesso. Certo c’è il porno, ma non è reale ed è meno affascinante. Guardare le persone fare sesso consente confronti più realistici. Tutti amiamo pensare di essere i migliori e osservare altre persone ci può fare gonfiare l’ego immaginando di essere migliori.

Essere sedotti e finire a letto con una donna più grande

Si inizia con l’insegnante a scuola e si prosegue con altre persone nella vita. Quasi ogni uomo, ad un certo punto della sua vita, immagina di andare a letto con una donna più grande e molti avverano questa fantasia.

Le donne più mature sono percepite come sessualmente esperte, si immagina prendano il controllo e saranno delle bombe del sesso. Se un uomo non è particolarmente sicuro di sé e soffre di ansia da prestazione, ha più probabilità di avere questa fantasia.

