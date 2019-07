DONNE, VE CALA LA LIBIDO? TRANQUILLE, SUCCEDE AL 43% DELLE FEMMINE DURANTE L’ARCO DELLA VITA – IL CALO DEL DESIDERIO SESSUALE PUÒ DIPENDERE DA UN NUOVO STILE DI VITA, DAI FARMACI, DAL LIVELLO DI STRESS O DI MANCANZA DI CONNESSIONE EMOTIVA CON IL PROPRIO PARTNER – MA NON C’È NULLA DI IRRISOLVIBILE E PARE CHE L’ESTATE RIACCENDA IL FUOCO IN CAMERA DA LETTO: ECCO I 7 CONSIGLI DEGLI ESPERTI

Il 43 per cento delle donne soffre durante l’arco della vita di un calo del desiderio sessuale, mentre il 10 per cento perde totalmente l’interesse. Sono i dati che emergono da una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica della US National Library.

Ma non sempre è un problema. Le cause possono essere mentali o fisiche. Possono dipendere da un nuovo stile di vita, dai farmaci, dal livello di stress o di mancanza di connessione emotiva con il proprio partner.

Se, però, l’argomento ha un effetto negativo sull’autostima e sul rapporto di coppia, allora ci sono delle strategie che possono aiutare a riaccendere la passione.

Soprattutto nelle donne, il sesso non è solo questione di desiderio, ma anche di immagine del proprio corpo, autostima e fiducia in se stesse, come ha spiegato a Prevention la dottoressa Leah Millheiser, clinical assistant professor odi ostetricia e ginecologia alla Stanford Medicine.

L’estate è la stagione giusta per iniziare questa sex therapy. La sua energia e vitalità sono amiche del desiderio sessuale. Il mood da vacanza, la maggior produzione di serotonina, il tipo di abbigliamento che lascia allo scoperto gambe e décolleté, le feste, la rilassatezza mentale…

Un mix che accende la libido e spinge a lasciarsi andare, sbloccando l’intesa sessuale. I 7 consigli degli esperti.

PRENDI IL CONTROLLO DI TE STESSA

Gli esperti sostengono che il desiderio sessuale possa dipendere dall'equilibrio di alcune sostanze chimiche nel cervello. Sono la dopamina e l'ossitocina per esempio. Mentre la presenza di serotnina può inibire l'eccitazione.

Come ha riferito a Prevention Stephanie S. Faubion, direttore della Women's Health Clinic alla Mayo Clinic, la meditazione e la presa di consapevolezza di se stesse può riportare in equilibrio le sostanze chimiche nel cervello.

Questa pratica aiuta a ridurre anche gli ormoni dello stress, noti per affondare la libido.

L'IMPORTANZA DEI PRELIMINARI

Molte persone passano direttamente al sesso, eppure secondo Stephanie Buehler, terapista sessuale all'Haag della California, 15 o 20 minuti di preliminari sono necessari per accendere il desiderio, sia emotivo che fisico, e per rendere l'atto sessuale più piacevole.

CONOSCI IL TUO CORPO

Molte donne si conoscono poco, non si sono mai guardate o toccate attentamente, e hanno poca familiarità con la propria anatomia.

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Sex Marital Therapy, la masturbazione può portare a più fantasie sessuali, aumentare l'eccitazione e aiutare a raggiungere l'orgasmo più velocemente.

FAI SPORT

Allenarsi migliora la salute cardiovascolare, il flusso sanguigno e aumenta i neutrasmettitori di benessere nel cervello, che giocano un ruolo fondamentale nella libido sessuale. Il sesso non riguarda solo il desiderio, ma anche l'immagine corporea, l'autostima e la fiducia che uno ha di se stesso e l'esercizio fisico li aumenta tutti.

PROGRAMMATE DEL TEMPO INSIEME

Il buon sesso non è solo un gesto spontaneo, ma è estremamente connesso all'intimità emotiva con il proprio partner, che può non essere scontata nella vita di tutti i giorni.

Se ci si senti emotivamente vicine al proprio partner è molto più probabile che si desideri il sesso.

La dottoressa Faubion consiglia di scegliere una sera a settimana in cui dare priorità al rapporto. L'attesa e la pianificazione aumentano la libido.

SEX TALKS

Parlare di sesso fuori dalla camera da letto, dire al partner cosa si vuole e come si vuole essere approcciati, migliora il rapporto sessuale.

SEX THERAPY

Anche se non vi sentite depressi o in uno stato d'ansia, ma il fattore sessuale sta mettendo in crisi la coppia, è una buona idea consultare un terapista. Un esperto può aiutare a riconnettersi con la propria intimità e con i propri desideri.

Lavorare con un professionista può anche aiutare a comunicare meglio con il partner riguardo al sesso, in modo da poter superare insieme il problema, indipendentemente dal fatto che la causa sia emotiva o fisica.

