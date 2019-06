20 giu 2019 10:20

DONNE, VI AFFIDATE ANCORA A UN UOMO PER UN ORGASMO? MEGLIO FARE DA SOLE – SECONDO I DATI DELL’ORGASMOMETRO, L'AUTOEROTISMO È UNA GARANZIA PER UN PIACERE DI MAGGIORE INTENSITÀ, MENTRE NON SI CONTANO PIÙ I RAPPORTI SESSUALI CHE LASCIANO...A BOCCA ASCIUTTA – MA NON È SEMPRE COLPA DI UOMINI INCAPACI E PASTICCIONI: LA RESPONSABILITÀ È ANCHE DI…