DONNE, VI SIETE MAI CHIESTE SE DEPILARE LA VULVA SIA UNA MODA INTELLIGENTE DA SEGUIRE? LA RISPOSTA È UN SECCO NO! - QUANDO DEPILIAMO LA VULVA O LA LAVIAMO TROPPO, LA PRIVIAMO DELLO SCUDO PROTETTIVO BIOLOGICO - LE CONSEGUENZE? AUMENTO DELLA SECCHEZZA VULVARE E IL RISCHIO DI INFEZIONI DA VIRUS SESSUALMENTE TRASMESSI E DA GERMI A PROVENIENZA INTESTINALE. NON SOLO: TOGLIENDO I FEROMONI SPECIFICI, SI PRIVANO I GENITALI DEL PROFUMO E DELL’ATTRATTIVITÀ …

Da “Corpo e Cuore” - “Oggi”

«Mia figlia è fissata con la depilazione totale, anche genitale, a 17 anni! Ho provato a dissuaderla, ma mi risponde che vivo nel medioevo e che è una scelta più igienica. Ci sono dei rischi?»

Silvana T., Vicenza

Risposta di “Alessandra Graziottin*

*Direttore del centro di ginecologia San Raffaele Resnati, Milano

Gentile signora, sì, i rischi ci sono. Purtroppo minimizzati perché l’effettomoda&business, legato alla depilazione laser, ha creato un’aura di “normalità” nei confronti di un gesto, la depilazione, innaturale e negativo per la salute della vulva.

Togliendo i peli, con modalità temporanee o definitive, eliminiamo solo la parte più visibile dello scudo biologico, raffinato e dinamico, che protegge i genitali esterni femminili. Lo strato sottile e invisibile che protegge la vulva contiene miliardi di cellule desquamate, disposte a strati come tanti mattoncini.

Interposti, come nella millefoglie, troviamo minime quantità di acqua, che dà il senso di idratazione, e sebo, fondamentale perché contiene feromoni. Sono sostanze sessualmente attraenti, uniche per ciascuna di noi come le impronte digitali, perché sono codificate dal nostro “sistema maggiore di istocompatibilità”.

Il sistema immunitario codifica infatti i componenti chimici di quella nuvola invisibile di feromoni da cui dipende gran parte della nostra “visibilità” e attrattività erotica, finalizzata nei millenni a garantire il maggior successo riproduttivo, ossia l’avere bimbi vitali. Interposti sono anche miliardi di microrganismi amici, che costituiscono il microbiota vulvare, vere truppe alleate preposte a svolgere funzioni preziose, tra cui la nostra difesa da germi invasori.

Quando depiliamo la vulva, o la laviamo troppo, la priviamo del suo scudo protettivo biologico. Le conseguenze? Gli studi scientifici ci dicono che questa pratica aumenta la secchezza vulvare, ora lamentata anche da molte giovani depilate, raddoppia le infezioni da virus sessualmente trasmessi, come il Papillomavirus e l’Herpes, e da germi a provenienza intestinale, come l’Escherichia coli, che causano vaginiti e cistiti, e raddoppia la probabilità di dolore vulvare, la vulvodinia.

Inoltre, togliendo i feromoni specifici, si privano i genitali del profumo e dell’attrattività “unica” di quella donna. Il sesso può essere più divertente per lui, se la vulva è glabra, ma il prezzo è alto: una vulva vale l’altra, o quasi. Questa distruzione in nome dell’igiene merita una riflessione non conformista, giusto?

