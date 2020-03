francesca pascale silvio berlusconi

FLASH DI DAGOSPIA ALLE 20.19 - Stamattina nelle chat e poi a voce i parlamentari di Forza Italia scatenati contro il Cav che, in questo bordello di coronavirus, con la scusa di curarsi una vertebra, si sollazza in Svizzera con la nuova fiamma Marta Fascina, deputata di Forza Ttalia, amica e complice di Licia Ronzulli. Visto il servizio fotografico su “diva e donna”, la Pascale fuori dalla grazia di dio (ditele che oggi i piccioni di Arcore sono in Provenza nella villa di Marina).

marta antonia fascina

LA NOTA MANDATA NELLA CHAT ‘SILVIO BERLUSCONI NEWS’, COMPOSTA DI SOLI GIORNALISTI, DALL’UFFICIO STAMPA DI BERLUSCONI.

marta antonia fascina alla camera

‘’Dopo l’articolo di “Diva e Donna” di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al Presidente Silvio Berlusconi e alla Signora Francesca Pascale.

marta antonia fascina mara carfagna

Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la Signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia.

È quindi di ogni evidenza che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti’’.

silvio berlusconi licia ronzulli francesca pascale

FRANCESCA PASCALE: 'SONO STUPITA, MA VORRO' SEMPRE UN BENE INFINITO A SILVIO. SPERO TROVI PERSONA CHE SI PRENDA CURA DI LUI COME HO FATTO IO CON LUI'

(Adnkronos di Vittorio Amato)

"Sono stupita... L'unica cosa che posso dire è che al mio presidente vorrò sempre un infinito bene''. Francesca PASCALE commenta così all'Adnkronos la nota diffusa da Forza Italia in serata che parla di un ''rapporto di amicizia e affetto" non più di ''una relazione di coppia'' tra lei e Silvio Berlusconi alla luce delle foto apparse su 'Diva e Donna' che ritraggono il Cav in Svizzera con la deputata di Fi Marta Fascina.

MARTA FASCINA GIACOMO URTIS RICUCCI

Il comunicato di fatto ufficializza la fine della loro storia d'amore e PASCALE non mostra rancore: ''Auguro al presidente tutta la felicità del mondo. E spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io con lui". PASCALE si dice ancora sorpresa da quanto successo e guardando le foto del settimanale ironizza: "Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il mio cagnolino... Va bene così".

silvio berlusconi e francesca pascale da chi 5

Ma cosa c'è dietro la clamorosa nota dell'ufficio stampa di Forza Italia, diramata in serata, che ribadisce 'il rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia"? E cosa c'è dietro la risposta piccata di Francesca Pascale all'Adnkronos? C'è la consacrazione di un rapporto finito.

MARTA FASCINA

berlusconi pascale al country club di porto rotondo

Di cui in Forza Italia si aveva sentore già da stamattina con i commenti e nervosismo che circolavano alla Camera fra i parlamentari azzurri e non solo. Colpa uno 'scoop' del settimanale di gossip Diva e Donna, rilanciato dal sito Dagospia, e riguarda per l'appunto Silvio Berlusconi e la deputata azzurra Marta Fascina, da un po’ di tempo presenza fissa ad Arcore paparazzati dal settimanale 'Diva e Donna' in Svizzera, che ritraggono il Cav oltreconfine per un periodo di relax in compagnia della giovane onorevole forzista campana: classe 1990, originaria di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, eletta nel collegio blindato Campania 1 alle ultime politiche del 2018.

MARTA FASCINA

Stamattina nei capannelli dei parlamentari azzurri non si parlava d'altro. Ma nessuno ha rilasciato dichiarazioni. Di buon ora c'è chi sorride, chi (svariati parlamentari) storce il naso perchè con la priorità è l'emergenza coronavirus che preoccupa tutti, c'è chi si dice amareggiato per la piega che ha preso il partito e chi invita a non prendere in considerazione delle 'foto rubate', che violano la privacy del leader forzista.

BERLUSCONI E FRANCESCA PASCALE A MERANO

A mezza bocca un big azzurro dice: ''Lasciamo stare il presidente, questa è la sua vita privata''. Gli 'scatti', raccontano, avrebbero riacceso i riflettori sui rapporti tra il 'vecchio' e il 'nuovo' cerchio magico, facendo riemergere antichi dissapori. Torna, dunque, ancora una volta alla ribalta la 'vita privata' del 'capo'. E molti azzurri si chiedevano quale fosse stata la reazione di Francesca Pascale, compagna dell'ex premier.

MARTA FASCINA

Già nel gennaio scorso Pascale, in un colloquio con 'Novella 2000', aveva smentito voci di una relazione tra Fascina e il leader forzista, pur ammettendo la presenza della deputata a Villa San Martino in qualità di stretta collaboratrice del presidente. Allo stato, Fascina è anche segretario della commissione Difesa della Camera.

SILVIO BERLUSCONI FRANCESCA PASCALE FEDERICA PANICUCCI MARCO BACINI

'In Svizzera con Marta: dov'è Francesca?', titola 'Diva' nel suo servizio di 4 pagine corredato da foto esclusive. Tra queste, quella con il Cav che si prepara a salire in elicottero per lasciare il 'Grand Resort' di Bad Ragaz, località del Canton San Gallo con una lunga tradizione di centro di cura, dove ha soggiornato nei giorni scorsi. Dietro al Cav non c'è Pascale ma la Fascina, che indossa un vestito con stelle. ''In queste immagini -scrive 'Diva'- ecco Silvio e Marta in Svizzera a Bad Ragaz: escono da un resort e con gli amati barboncini di casa Berlusconi al seguito (tenuti al guinzaglio dalla Fascina) vanno via in elicottero''.

