16 mag 2022 15:44

DOPO 30 ANNI MCDONALD'S VENDE LA SUA ATTIVITA' IN RUSSIA - LA SOCIETA' AVEVA GIA' CHIUSO TUTTO I RISTORANTI A SEGUITO DELLA GUERRA - "LA CRISI UMANITARIA CAUSATA DALLA GUERRA IN UCRAINA E IL PRECIPITARE DELL'IMPREVEDIBILE AMBIENTE OPERATIVO HANNO PORTATO MCDONALD'S A CONCLUDERE CHE LA PROPRIETA' DELL'ATTIVITA' IN RUSSIA NON E' PIU' SOSTENIBILE"