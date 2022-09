DOPO IL CALDO DI QUEST'ESTATE, UN AUTUNNO ANTICIPATO NON SAREBBE MALE - SONO IN ARRIVO UNA SERIE DI EVENTI METEREOLOGICI CHE PORTERANNO IL MALTEMPO SU GRAN PARTE DELLA PENISOLA E UN CROLLO DELLE TEMPERATURE, CHE POTREBBERO ESSERE ANCHE DI 15 GRADI PIÙ BASSE - SABATO POTREBBE ESSERE LA GIORNATA PEGGIORE: SONO ATTESI VENTI DI BURRASCA, PIOGGE MOLTO INTENSE - IL METEO PER IL WEEKEND...

Calendario alla mano, siamo ancora in estate. Ma da oggi l’evoluzione meteo sull’Italia offrirà un primo assaggio autunnale. Prepariamoci, dicono gli esperti, ad un doppio attacco: da un lato l’ex-uragano Danielle e dall’altro, subito a ruota, una perturbazione polare dalla Svezia. Il primo di questi eventi sta portando maltempo al Centro-Nord con piogge e temporali forti e continuerà a dettare legge per altre 24 ore, soprattutto sul Triveneto e lungo le regioni tirreniche.

La perturbazione svedese, invece, si avvertirà nella notte tra venerdì e sabato. Oltre alle piogge, causerà un crollo delle temperature. La somma di queste due perturbazioni avrà come risultato l’arrivo dell’autunno in anticipo. L’abbattimento delle temperature sarà nell’ordine di almeno 10 gradi. Anche di 15 gradi in meno in quelle zone dove resiste ancora il clima nordafricano.

I DATI

In numeri, al Centro-Nord passeremo da minime di 20 gradi in pianura a minime di 8 all’alba di domenica; al Sud e in Sardegna le massime subiranno un calo dai 35-37 gradi di questi giorni a 20- 25. Altri cali termici significativi si avvertiranno anche di giorno al Nord, ad esempio Milano dai 30 gradi di oggi ai 20 di domenica; Bologna e Venezia scenderanno ancora di più, fino a 19 gradi di massima nella giornata di sabato con piogge intense e venti di burrasca.

Gli esperti de IlMeteo.it confermano il duplice attacco all’estate 2022, una stagione eccezionale, ricordiamolo, iniziata con molto anticipo il 10 maggio con la prima ondata di calore. Una stagione che ha fatto crollare diversi record e che ancora fa sentire la sua forza con i picchi di 37-39 gradi di questi giorni sulle Isole maggiori, dove il mare continua ad essere molto caldo considerato periodo.

Tra il Tirreno Meridionale e lo Stretto di Sicilia l’acqua ha una temperatura di circa 27 C. Fattore questo (calore del mare) che abbinato al transito dell’ex-uragano Danielle e alla veloce irruzione di aria polare potrebbe innescare una forte ondata di maltempo da Nord a Sud.

PREVISIONI

«Fino a sabato sera dobbiamo quindi prestare massima attenzione al duplice attacco da Ovest e da Nord — dicono gli esperti de IlMeteo.it —. Nelle prossime ore sono infatti attesi fenomeni abbondanti soprattutto sulla fascia tirrenica centrale e verso la Campania, mentre domani il maltempo sarà a macchia di leopardo su gran parte dello Stivale. Sabato potrebbe essere la giornata peggiore: sono attesi venti di burrasca, piogge molto intense, dapprima tra Triveneto ed Emilia Romagna e poi in discesa verso il Centro-Sud. Sempre sabato, sono attese onde fino a 4-5 metri sul Mare Adriatico ed il Mare di Sardegna». Per chi volesse trascorrere un’ultima bella giornata al mare meglio posticipare a domenica, anche se le temperature al mattino saranno quasi «invernali».

Nel dettaglio:

Venerdì 16. Al nord: temporali su Triveneto e Lombardia, peggiora ulteriormente in serata. Al centro: rovesci soprattutto sugli Appennini. Al sud: molto caldo ed afoso salvo temporali in Campania e Basilicata.

Sabato 17. Al nord: maltempo intenso su Triveneto ed Emilia Romagna con venti di burrasca e piogge intense. Al centro: maltempo con crollo termico, vento e temporali. Al sud: instabile con ulteriore calo termico, vento e temporali sparsi, anche forti in estensione fino alla Sicilia.

Domenica 18. Tempo in miglioramento ma con minime ad una cifra, dunque sotto i 10 gradi in pianura al Centro-Nord. Possibile veloce raid instabile dalle regioni adriatiche verso il Sud nella nuova settimana.