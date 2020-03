I GRANDI (FATTURATI) SI VEDONO NEL MOMENTO DEL BISOGNO – IL MONDO DELLA MODA SI MOBILITA PER L’EMERGENZA SANITARIA: 1 MILIONE DI EURO DALLA VALENTINO E GIAMMETTI FOUNDATION PER IL COLUMBUS COVID 2 DEL GEMELLI A ROMA. DUE MILIONI DA GUCCI INSIEME A INTESA SANPAOLO E FACEBOOK – GIORGIO ARMANI NON SOLO SGANCIA DUE MILIONI, MA RICONVERTE I PROPRI STABILIMENTI PER PRODURRE CAMICI SANITARI – E PRADA IN TOSCANA…