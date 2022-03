DOPO FASSINO, ANCHE LE STREGHE CONTRO PUTIN. E NON SI SA COSA SIA PEGGIO – “STIAMO PREPARANDO DEI RITUALI SULL’UCRAINA PER MALEDIRE PUTIN”, (IL VIDEO DI "STREGONERIA E ATTIVISMO") – E’ DERBY TRA FATTUCCHIERE: A MOSCA CI SONO DELLE STREGHE PRO PUTIN IL CUI OBIETTIVO È QUELLO DI CARICARE IL LEADER RUSSO DELL’ENERGIA POSITIVA – VIDEO

"STO SCRIVENDO E TRADUCENDO DEI RITUALI SULL’UCRAINA PER MALEDIRE PUTIN. IL PRIMO LO TROVATE SUL SITO DA FARE MERCOLEDÌ, IL SECONDO…”: VIDEO

LE STREGHE PRO PUTIN

Da rainews.it

STREGHE CONTRO PUTIN

Le streghe della Russia si sono riunite a Mosca per un raduno con lo scopo di far crescere l’indice di gradimento del presidente Vladimir Putin, caduto ultimamente al 33%. L’intento delle streghe era quello di caricare il leader russo dell’energia positiva, favorendo in tal modo il rafforzamento dello Stato. In Russia decine e decine di donne si fanno chiamare “streghe”, esercitando il mestiere delle fattucchiere e scrivendo perfino i libri.

L’organizzatrice del raduno, la strega Alyona Polyn, accusa l’opposizione di aver peggiorato l’indice di gradimento di Putin poiché getta il fango sul presidente russo, postando i video denigratori su YouTube. Secondo la 'superstrega', le azioni del genere dovrebbero essere vietate per legge. Intanto Alyona Polyn è convinta che, dopo il raduno delle streghe, Putin si è già caricato dell’energia positiva.

