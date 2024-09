DOPO MARIA ROSARIA BOCCIA? LA FUGA IN MOLISE - IL QUASI EX-MARITO DELL’INFLUENCER-STILISTA, MARCO MIGNOGNA, RACCONTA CHE, DOPO UN ANNO DI MATRIMONIO CON LA POPPEA DI POMPEI HA MOLLATO TUTTO E SI È TRASFERITO IN MOLISE: "IL NOSTRO DIVORZIO? È UN INCUBO CHE SI TRASCINA DA 14 ANNI. MI DISPIACE PER GENNARO SANGIULIANO. IL MINISTRO NON SE LO PUÒ NEANCHE IMMAGINARE QUELLO CHE PASSERÀ"

Da www.ilmattino.it

Marco Mignogna marito di maria rosaria boccia - quattro di sera rete 4

In questi giorni non si parla d'altro, il caso Sangiuliano-Boccia ha scatenato un terremoto all'interno del governo che ha portato alle dimissioni dell'ormai ex ministro della cultura.

All'interno della vicenda, però, negli ultimi giorni sta emergendo anche la figura dell'ex marito di Maria Rosaria Boccia, il signor Marco Mignogna che, al programma 4di Sera ha raccontato di aver voluto cambiare radicalmente vita andando a vivere in Molise.

Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI

I due si conobbero 10 anni fa, e hanno divorziato dopo solo un anno. Queste le parole di Mignogna: «Capisco che Rosaria sia impegnata a organizzare Grandi Eventi e il G7 e non trovi il tempo di venire in tribunale a mettere una firma che chiuda l’incubo che si trascina da 14 anni. Ci avremmo messo un secondo a correggere l’errore che era del codice fiscale di Boccia, ma lei non si è mai presentata al Tribunale di Nocera per ritirare le carte e procedere alla correzione, così come è avvenuto per il divorzio».

Mignogna poi conclude: «AncoraMi dispiace per Gennaro Sangiuliano, penso gli sia andata anche bene. Non sono stupito e non invidio neanche il ministro perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare».

maria rosaria boccia al concerto dei coldplay 2 gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia al parco di ercolano GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA DI ROLLI maria rosaria boccia intervistata da federico monga per la stampa maria rosaria boccia intervistata da federico monga per la stampa

MARIA ROSARIA BOCCIA - IN ONDA LA7 ANDREA COSTA MARIA ROSARIA BOCCIA - TG2 maria rosaria boccia con marcello gemmato meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 7 GENNARO SANGIULIANO - MEME meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia 2 MARIA ROSARIA BOCCIA AGGIUNGE LA CANZONE IO CHE AMO SOLO TE SUL PROFILO INSTAGRAM maria rosaria boccia