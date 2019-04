DOPO I NAZISTI DELL’ILLINOIS, ECCO I NAZISTI DELL’APPENNINO – LA PROCURA DI BOLOGNA HA INDAGATO 5 PERSONE PER APOLOGIA DI TERRORISMO: PER IL GIORNO DELLA MEMORIA AVEVANO ORGANIZZATO UN RADUNO SULLA NEVE VESTITI CON LE DIVISE DA SS – SEQUESTRATI NELLE LORO CASE UNA MIRIADE DI OGGETTI CON SIMBOLI NAZISTI, NELLA CANTINA DI UNO DI LORO SONO STATE TROVATE ANCHE BAIONETTE E MUNIZIONI DA GUERRA…

Da www.repubblica.it

vestiti da ss nell'appennino bolognese 1

La polizia ha fatto una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Bologna nei confronti di cinque persone, indagate per il reato di apologia di terrorismo o crimini contro l'umanità. Sono gli stessi che lo scorso 27 gennaio, ricorrenza della Giornata della Memoria, a Lizzano in Belvedere, Appennino bolognese, avevano organizzato una rievocazione storica indossando uniformi militari di foggia tedesca, risalenti al secondo conflitto mondiale, con fregi e mostrine proprie delle divise appartenenti alle Waffen SS.

vestiti da ss nell'appennino bolognese gli oggetti sequestrati 3

Uno dei cinque è stato inoltre denunciato poiché nella propria cantina erano detenute illegalmente delle baionette e munizionamento da guerra. Le perquisizioni sono state eseguite dalle Digos di Bologna, Torino, Firenze Verona, Lucca e Varese. Gli indagati hanno fra i 19 e i 56 anni e sono tutti italiani, originari di Lucca, Firenze, Verona e Varese. Per alcuni è stato possibile verificare la vicinanza a gruppi di estrema destra come Forza Nuova, uno aveva precedenti per discriminazione razziale.

vestiti da ss nell'appennino bolognese gli oggetti sequestrati 1

L'attività di polizia giudiziaria, coordinata dal Pm Antonello Gustapane, ha permesso di sequestrare nelle case degli indagati diverse uniformi riproducenti quelle indossate dall'esercito nazista, tra le quali quelle utilizzate a Lizzano in Belvedere, nonché altri oggetti, come berretti, spille ed adesivi, con simboli nazisti (aquile, svastiche) e armi giocattolo, utilizzate in diverse rievocazioni storiche alle quali il gruppo ha partecipato.

vestiti da ss nell'appennino bolognese gli oggetti sequestrati 2 vestiti da ss nell'appennino bolognese 3 vestiti da ss nell'appennino bolognese 2