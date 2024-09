DOPO LA "SPUTTANASCION" SUBÍTA DALL'EX COMPAGNO MASSIMO SEGRE, CRISTINA SEYMANDI HA UN NUOVO AMORE - LO RIVELA LEI: "È UNA PERSONA SPECIALE CON CUI STO BENE E NON È DI TORINO. MA NON VOGLIO CHE LA RELAZIONE DIVENTI FONTE DI CHIACCHIERICCIO" - IL VIDEO IN CUI MASSIMO SEGRE RIVELA DI ESSERE CORNUTO E' STATO GIRATO DA UN INVESTIGATORE PRIVATO ASSUNTO DALL'UOMO: "CON MASSIMO TALVOLTA CI INCROCIAMO PERCHÉ ENTRAMBI FACCIAMO PARTE DELLA FONDAZIONE MOLINETTE..."

Non sapeva che l’ex fidanzato Massimo Segre avesse ingaggiato un investigatore privato per filmare il proprio discorso di «addio», ma esclude di essere stata «pedinata e controllata». Per lei è acqua passata, non è più «arrabbiata», piuttosto guarda al futuro circondata da «amici sinceri» e da «una persona speciale».

È trascorso poco più di un anno da quando Cristina Seymandi, 48enne imprenditrice torinese, sì è trovata al centro di uno scandalo per essere stata lasciata in diretta durante la sua festa di compleanno. Non era previsto che il video venisse diffuso, ma finì in rete e divenne virale.

Il garante della privacy «scagiona» il suo ex, ma allora chi è stato a diffondere il video?

«Anche a me piacerebbe saperlo. Spero venga chiarito, perché la mia storia dimostra che sui social non esiste alcun controllo».

Segre ha dichiarato di aver commissionato il filmato per tutelarsi in un eventuale contenzioso con lei, che significa?

«Non saprei, sono rimasta stupita da quella spiegazione. Quel che è certo è che pure lui voleva rimanesse privato».

[…] C’è un nuovo amore?

«Sì, non è un mistero. È una persona speciale con cui sto bene e non è di Torino. Ma non voglio che questa relazione diventi fonte di chiacchiericcio».

E con Segre, vi parlate ancora?

«No, ma talvolta ci incrociamo perché entrambi facciamo parte della Fondazione Molinette».

In molti si sono chiesti come abbia fatto a rimanere impassibile

di fronte alle parole di Segre.

«Non potevo certo lasciarmi andare a chissà quale scenata, ho responsabilità familiari e imprenditoriali. Ciò non toglie che abbia sofferto».

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 1

I social non sono stati clementi con lei.

«Sono emersi i classici pregiudizi sulle donne, ma i commenti qualificano chi li fa. Non è stato tutto negativo, in molti mi hanno scritto manifestando la loro solidarietà e altri chiedendo consigli su come mi fossi rialzata».

A gennaio pubblicherà un libro, c’è un capitolo dedicato alla sua storia con Segre?

«Non c’è una ricostruzione, piuttosto una riflessione. Il libro si intitola “Ribelle” (Cairo Editore) e nasce come risposta a tutte le persone che mi hanno scritto raccontandomi che la mia esperienza le ha aiutate a reagire. Racconto la mia storia, le mie esperienze nel mondo del lavoro e del sociale. Parte dei proventi sarà investita in progetti per le donne in condizione di fragilità».

