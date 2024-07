DOPO L’OMICIDIO DEL LEADER DI HAMAS, ISMAIL HANIYEH, COLPITO NELLA SUA RESIDENZA A TEHERAN DA UN MISSILE ISRAELIANO, L’IRAN MINACCIA: “'DECIDEREMO COME RISPONDERE. IL MARTIRIO DI HANIYEH RAFFORZERÀ IL LEGAME TRA IRAN E PALESTINA” - LA TURCHIA DI ERDOGAN: “VERGOGNOSO L’ASSASSINIO DEL LEADER DI HAMAS” - HEZBOLLAH RILASCIA LA SUA PRIMA DICHIARAZIONE SULL'ASSASSINIO DI IERI SERA DEL COMANDANTE FUAD SHUKR, RIVENDICATO DA ISRAELE: "ERA PRESENTE NELL'EDIFICIO DI BEIRUT QUANDO È STATO COLPITO MA NON POSSIAMO CONFERMARE LA SUA MORTE” - IL MINISTRO DELLA DIFESA ISRAELIANO, YOAV GALLANT: “NON C'È POSTO DOVE NON POSSIAMO COLPIRE”

ismail haniyeh 2

'HANIYEH UCCISO IN IRAN DA MISSILE LANCIATO DA UN ALTRO PAESE'

Lo riferisce il media libanese al Mayadeen, legato a Hezbollah

(ANSA) - TEL AVIV, 31 LUG - Il media libanese al Mayadeen, legato a Hezbollah, ha riferito che il leader di Hamas Ismail Haniyeh è stato "eliminato da un missile lanciato in Iran da un altro Paese". Non ci sono al momento altre conferme.

FUNZIONARIO IRAN, 'DECIDEREMO RISPOSTA A OMICIDIO HANIYEH'

ismail haniyeh 1

(ANSA) - TEL AVIV, 31 LUG - Un funzionario iraniano ha dichiarato che "agenzie di sicurezza" della Repubblica islamica decideranno "la nostra strategia di risposta" all'assassinio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran.

TEHERAN, 'MARTIRIO HANIYEH RAFFORZERÀ LEGAME IRAN-PALESTINA'

(ANSA) - TEHERAN, 31 LUG - "Il martirio del fratello Ismail Haniyeh a Teheran rafforzerà il legame profondo e indissolubile tra la Repubblica islamica dell'Iran e la cara Palestina e la resistenza": lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, come riporta Mehr.

ismail haniyeh 3

"Esprimiamo le nostre condoglianze per il martirio del capo dell'ufficio politico di Hamas palestinese Ismail Haniyeh all'orgogliosa nazione palestinese, al movimento di Hamas e a tutti i gruppi di resistenza palestinesi, così come a tutti i movimenti di resistenza, alle nazioni e ai Paesi che sostengono la causa palestinese", ha aggiunto. Secondo un comunicato delle Guardie rivoluzionarie, nell'attacco è morta anche una delle guardie del corpo di Haniyeh. Il leader di Hamas si trovava a Teheran per partecipare all'insediamento del presidente Massoud Pezeshkian, che si è tenuto ieri.

recep tayyip erdogan ismail haniyeh 2

TURCHIA, 'VERGOGNOSO ASSASSINIO DEL LEADER DI HAMAS'

'Mira anche a estendere guerra Gaza a dimensione regionale'

(ANSA-AFP) - ISTANBUL, 31 LUG - La Turchia ha condannato il "vergognoso assassinio" del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, alleato del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Condanniamo l'assassinio del leader dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un atto vergognoso a Teheran", ha dichiarato il ministero degli Esteri in un comunicato, aggiungendo che "questo attacco mira anche a estendere la guerra di Gaza a una dimensione regionale".

ISMAIL HANIYEH, LEADER DI HAMAS, CON L AYATOLLAH KHAMENEI

MOSCA, 'INACCETTABILE L'ASSASSINIO DEL LEADER DI HAMAS'

Viceministro Esteri: 'Porterà a ulteriore escalation tensioni'

(ANSA-AFP) - MOSCA, 31 LUG - La Russia ha denunciato l'"inaccettabile assassinio politico" del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. "Si tratta di un assassinio politico assolutamente inaccettabile, che porterà a un'ulteriore escalation delle tensioni", ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, all'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti.

HEZBOLLAH,'SHUKR ERA NEL SITO COLPITO'. MA NON CONFERMA LA MORTE

ISMAIL HANIYEH EBRAHIM RAISI

Nella prima dichiarazione dopo il raid israeliano a Beirut

(ANSA) - TEL AVIV, 31 LUG - Il gruppo sciita filo-Iran Hezbollah ha rilasciato la sua prima dichiarazione sull'assassinio di ieri sera del comandante Fuad Shukr, rivendicato da Israele, affermando che "era presente nell'edificio di Beirut quando è stato colpito", ma non confermando la sua morte. Le squadre di protezione civile stanno lavorando "diligentemente ma lentamente" per rimuovere le macerie: "Stiamo ancora aspettando il risultato delle operazioni per conoscere il destino del grande comandante e di altri civili", ha aggiunto Hezbollah.

GALLANT, 'NON C'È POSTO DOVE ISRAELE NON PUÒ COLPIRE'

Commento al raid contro 'il capo di stato maggiore di Hezbollah'

Netanyahu Benny Gantz Yoav Gallant

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Stasera, l'Idf ha condotto un'operazione precisa e professionale per eliminare il capo di stato maggiore di Hezbollah. Fuad Shukr 'Sayyid' Muhsan ha il sangue di molti israeliani sulle sue mani. Stasera, abbiamo dimostrato che il sangue del nostro popolo ha un prezzo e che non c'è posto fuori dalla portata delle nostre forze per raggiungere questo scopo". Lo ha scritto su X il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant che ha ringraziato i militari dopo il raid su Beirut in cui l'Idf ha rivendicato di aver ucciso Shukr.

yoav gallant benjamin netanyahu

ISRAELE, COMANDANTE DI HEZBOLLAH SHUKR UCCISO A BEIRUT

(ANSA) - TEL AVIV, 31 LUG - L'esercito israeliano ha reso noto che l'alto comandante di Hezbollah Fuad Shukr è stato ucciso in un attacco aereo a Beirut. In una dichiarazione, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno detto che Shukr, noto anche come Hajj Mohsin, è il comandante di Hezbollah più anziano ucciso da Israele. Shukr faceva parte del Consiglio della Jihad, il massimo organo militare della milizia sciita sostenuta dall'Iran, ed era considerato il capo della sua divisione strategica.

Fuad Shukr

L'Idf ha spiegato che dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, Shukr ha gestito gli attacchi di Hezbollah contro Israele, tra cui la strage di Majdal Shams. E aggiungono che era "responsabile della maggior parte degli armamenti più avanzati di Hezbollah, tra cui missili a guida di precisione, missili da crociera, missili antinave, razzi a lungo raggio e droni", oltre che "dell'accumulo di forze, della pianificazione e dell'esecuzione di attacchi terroristici contro lo Stato di Israele".

Shukr si è unito a Hezbollah nel 1985 e ha ricoperto diverse posizioni di alto livello, negli anni '90 ha portato avanti numerosi attacchi contro l'Idf e il South Lebanon Army, poi nel 2000, è stato coinvolto nel rapimento di tre soldati israeliani in un attacco nell'area del Monte Dov.

NETANYAHU GALLANT