DOPO LO STOP DI UNA SETTIMANA, JOE ROGAN E' TORNATO IN ONDA SU SPOTIFY CON IL SUO CONTROVERSO PODCAST, ACCUSATO DI DISINFORMAZIONE SUL COVID: "QUANDO PERSONE COME LA CNN CHIEDONO CHE ALTRI PROGRAMMI VENGONO CENSURATI, PENSI: 'STAI FACENDO SOLO MEGLIO'" - DALLA PIATTAFORMA SONO SCOMPARSI 70 EPISODI DEL SUO PROGRAMMA, ALCUNI MOLTO VECCHI, ALTRI CHE AVEVANO OSPITATO COMMENTATORI DI ESTREMA DESTRA O TEORICI DELLA COSPIRAZIONE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Dopo l’interruzione di una settimana, Joe Rogan è tornato su Spotify, ma il gigante dello streaming ha rimosso 70 tra gli episodi più vecchi senza dare spiegazioni.

Molti dei podcast che sono stati eliminati hanno coinvolto commentatori di estrema destra - o veri e propri teorici della cospirazione – tra cui Alex Jones, Milo Yiannopoulos, Owen Benjamin e lo scrittore canadese Gavin Miles McInnes.

Jones era stato bandito da Spotify perché accusato di creare "contenuti di odio", ma Rogan lo ha intervistato comunque e ha caricato l'intervista su Spotify, guadagnandosi una rapida reazione per avergli permesso di diffondere disinformazione.

Lo spettacolo di Rogan, The Joe Rogan Experience, è il podcast più ascoltato su Spotify ed è centrale nel piano dell'azienda che vuole espandersi oltre la musica e sfidare rivali come Apple e Amazon per una quota del mercato dei podcast.

Venerdì Rogan è tornato e ha parlato della controversia che ha suscitato prima di intervistare Andy Stumpf, un Navy SEAL in pensione e pilota di tuta alare da record.

«Ho pubblicato un video un paio di giorni fa; a parte questo, non posso fare molto», ha detto Rogan, riferendosi al suo post su Instagram domenica in cui ha insistito sul fatto che «non stava cercando di promuovere la disinformazione».

«Quando lo senti da persone che stanno perdendo il gioco dell'attenzione alle informazioni - persone come la CNN - quando chiedono che altre reti o programmi siano censurati o limitati, pensi “Stai facendo solo meglio”».

Rogan, 54 anni, ha continuato affermando come i blocchi «non fermano la diffusione» del coronavirus prima di dichiarare «selvaggio» il coprifuoco delle 22:00 di Montreal. «Cosa succede dopo le 10? Stanno chiudendo ristoranti e bar in alcune parti del Canada dove sono già aperti a malapena, erano già vivi a malapena», ha spiegato.

«Finora è stato abbastanza chiaro che tutti questi blocchi non funzionano. Non fermano la diffusione». Un recente studio pubblicato dagli esperti della Johns Hopkins ha confermato il suo punto di vista, scoprendo che i blocchi e altre restrizioni nella prima ondata della pandemia hanno ridotto le morti per COVID di appena lo 0,2%.

Il ritorno di Rogan venerdì ha coinciso con la misteriosa scomparsa di circa sei dozzine dei suo podcast dal sito. Alcuni degli episodi che sono stati rimossi sono di anni fa, quattro dei podcast del 2010. Altri rimossi dalla libreria di oltre 1.700 programmi includono quelli trasmessi nel 2018 e non hanno nulla a che fare con le opinioni di Rogan sulla pandemia di coronavirus.