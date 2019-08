DOPO TRUMP L’ERBA DI ELISABETTA NON È POI COSÌ VERDE – LA REGINA SAREBBE FURIOSA CON IL PUZZONE COLPEVOLE DI AVERGLI ROVINATO IL PRATO DI BUCKINGHAM PALACE: A PROVOCARE IL DISASTRO SAREBBERO STATE LE RUOTE DELL’ELICOTTERO CHE HANNO “ARATO” IL GIARDINO REALE – LA SOVRANA CON IL PREMIER AUSTRALIANO SCOTT MORRISON HA COMMENTATO…(VIDEO)

Da "www.ilmessaggero.it"

i trump in visita a buckingham palace 5

L'elicottero di Donald Trump ha rovinato il prato di Buckingham Palace. E la regina Elisabetta si è lamentata. La sovrana, secondo i media britannici, ha scherzosamente fatto notare i danni provocati dall'elicottero del presidente degli Stati Uniti, atterrato per due volte all'interno di Buckingham Palace durante la visita dello scorso giugno.

i trump in visita a buckingham palace 1

«Venga a vedere il mio prato, è rovinato», le parole di Elisabetta al premier australiano Scott Morrison, ricevuto dalla regina. A quanto pare, i motori dell'elicottero hanno provocato un disastro al pari delle ruote, che hanno “arato” il giardino reale.

