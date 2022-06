DOPO LA VITTORIA IN TRIBUNALE CONTRO AMBER HEARD, JOHNNY DEPP POTREBBE TORNARE A VESTIRE I PANNI DI JACK SPARROW! - SECONDO IL MEDIA AUSTRALIANO "POPTOPIC", L'ATTORE SAREBBE IN TRATTATIVA CON LA DISNEY PER IL SESTO CAPITOLO DELLA SAGA "PIRATI DEI CARAIBI" E UNA SERIE SPIN-OFF SUI PRIMI ANNI DI VITA DEL CAPITANO DELLA PERLA NERA - LA CASA DI PRODUZIONE AVREBBE MESSO SUL PIATTO 301 MILIONI DI DOLLARI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

johnny depp 2

Johnny Depp dovrebbe tornare a vestire i panni di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi dopo essere stato abbandonato alla casa di produzione nel 2018. Depp è stato il protagonista principale dei cinque film sui Pirati dei Caraibi negli ultimi 15 anni, l’ultimo dei quali, La vendetta di Salzar, è uscito nel 2017.

Ma una fonte ha detto a Poptopic, che l'attore, 59 anni, è in trattative con la Disney per un «accordo da 300 milioni di dollari» dopo aver vinto il processo per diffamazione contro Amber Heard. L'insider ha rivelato che la Disney è interessata a sistemare la relazione con Depp e lo ha recentemente contattato.

Johnny Depp, Pirati dei Caraibi

«Hanno contattato l'attore prima del suo processo per diffamazione contro Amber Heard e gli hanno chiesto se sarebbe stato interessato a tornare per un altro film sui pirati o due». La fonte ha aggiunto è in lavorazione per Disney Plus che un altro progetto. «Secondo quanto riferito, l'accordo prevede che Johnny Depp ritorni nei panni di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6 e una serie spin-off Disney Plus sui primi anni di vita del Capitano della Perla Nera».

pirati dei caraibi – la vendetta di salazar

«Quello che posso dirvi è che lo studio ha già scritto una bozza per un film su Jack Sparrow, quindi sono molto fiduciosi che Johnny li perdonerà e tornerà a vestire i panni del suo personaggio iconico».

La fonte ha affermato che la casa dei media sta lavorando a un «accordo da 301 milioni di dollari» per convincere Depp a tornare presto e, secondo quanto riferito, sta anche aggiungendo una «donazione considerevole» a un ente di beneficenza scelto da Depp come gesto di buona volontà.

pirati dei caraibi – la vendetta di salazar 1

La star di “Edward Mani di Forbice” aveva precedentemente detto alla giuria che non avrebbe più lavorato con la Disney dopo essere stato cancellato dal sesto film dei Pirati. Il suo team legale afferma che Depp ha perso 22 milioni di dollari dopo che Heard ha pubblicato il suo editoriale sul Washington Post nel 2018 che non identificava Depp, ma lo etichettava chiaramente come un molestatore domestico.

Depp ha detto di sentirsi «colpevole fino a prova contraria» con i dirigenti Disney.

