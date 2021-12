UNA DOPPIETTA DA EROE - DAVYON JOHNSON, 11 ANNI, STUDENTE IN OKLAHOMA, HA SALVATO DUE PERSONE IN UN GIORNO SOLO - IL RAGAZZINO HA PRATICATO LA MANOVRA DI HEIMLICH SU UN COMPAGNO CHE STAVA SOFFOCANDO. NEL POMERIGGIO, MENTRE CAMMINAVA, HA VISTO CHE DALL'ALTRO LATO DELLA STRADA C'ERA UN'ANZIANA CHE TENTAVA DI USCIRE DA UNA CASA IN FIAMME E...

Anna Guaita per il Messaggero

A 11 anni Davyon Johnson è stato definito «un eroe». Il giovanissimo studente di Muskogee, cittadina dell'Oklahoma, ha salvato due persone in un giorno: ha praticato la manovra di Heimlich su un compagno che stava soffocando e, poco dopo, ha aiutato un'anziana a scappare da una casa in fiamme.

A conquistare il pubblico è stato anche il carattere allegro e spontaneo del ragazzino: non si è vantato, ma non è stato neanche timido quando le telecamere si sono puntate su di lui e lo sceriffo che lo insigniva del titolo di «sceriffo onorario». Ha spiegato come aveva imparato la manovra: «L'ho studiata su YouTube, penso che tutti dovrebbero studiarla».

La preside della scuola, Latricia Dawkins, ha raccontato che uno studente stava cercando di stappare la bottiglia d'acqua con i denti e che il tappo gli si è ficcato in gola. Davyon è balzato dal suo banco per correre a salvarlo. Nel pomeriggio, invece, mentre camminava su un marciapiede, ha visto che dall'altro lato della strada c'era del fuoco che divorava il retro di una casa. Un'anziana stava tentando di uscire, rallentata dalla paura e dal deambulatore: «Ho capito che non ce l'avrebbe fatta e sono corso da lei. Ogni buon cittadino lo avrebbe fatto».

Non c'è da stupirsi dunque se il ragazzino abbia collezionato ben tre riconoscimenti ufficiali, sia da parte dello Sceriffo che della polizia dello Stato e della scuola. La mamma di Davyon ha spiegato che sin da piccolo il suo sogno è stato di diventare un paramedico. Il fratello maggiore è infermiere e l'undicenne lo ha preso a modello. Il sindaco della cittadina ha deciso che il 9 dicembre, data in cui il ragazzino «è stato doppiamente eroe», sarà da ora in poi «la giornata di Davyon».

