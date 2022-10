IL DOPPIO STANDARD DI AMAZON - MENTRE IN ITALIA TROVA ACCORDI CON I SINDACATI (CHE HANNO PORTATO AD AUMENTI IN BUSTA PAGA E BONUS), NEGLI STATI UNITI AMAZON CONTRASTA CON TUTTI I MEZZI (LEGALI) L'INGRESSO DELLE RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI NELLE SUE FILIALI - I DIPENDENTI DELLA SEDE DI ALBANY, VICINO NEW YORK, HANNO CLAMOROSAMENTE BOCCIATO L'"AMAZON LABOUR UNION" CHE AVREBBE VOLUTO LE LORO DELEGHE PER TRATTARE CON I VERTICI AZIENDALI...

Gi. Fr. Per “il Messaggero”

amazon labour union

Mentre in Italia si procede con accordi con i sindacati che appena una settimana fa hanno portato ad aumenti in busta paga e bonus, negli Stati Uniti il colosso dell'e-commerce Amazon continua a contrastare con tutti i mezzi (legali) l'ingresso delle rappresentanze dei lavoratori nelle sue filiali. Ieri ad Albany, vicino New York, i dipendenti di Amazon hanno clamorosamente bocciato l'Amazon Labour Union, il sindacato che avrebbe voluto le loro deleghe per trattare con i vertici aziendali: a votare contro il sindacato sono stati in 406 contro i 206 a favore.

amazon labour union

Lo riporta il Washington Post. Negli Usa vigono norme per le quali il sindacato per entrare in azienda deve avere l'ok della maggioranza dei lavoratori in azienda. Quest' anno è la seconda sconfitta per i sindacalisti.

amazon labour union

Anche in Alabama il colosso di Jeff Bezos è riuscito a evitare che il sindacato si facesse largo tra pacchi e scaffali. Non è stato così invece nella filiale di Staten Island dove ad aprile scorso il Labour Union ha ottenuto il consenso dei lavoratori: quasi sul fil di lana, però, visto che a gradire la rappresentanza sindacale sono stati 2.654 dipendenti, mentre 2.131 hanno detto di non averne bisogno. In pratica poco più della metà (il 55%) dei lavoratori Amazon ritiene che il sindacato in azienda sia utile. Su oltre 1.000 stabilimenti Amazon negli Stati Uniti solo tre finora hanno votato per il sindacato e due lo hanno bocciato.

amazon labor union 4 amazon labor union 3 christian small amazon labor union 2 christian small amazon labor union 4 christian small amazon labor union 1