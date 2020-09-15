DORMIRE CON IL PROPRIO CANE FA BENE O MALE? CI SONO DIVERSI FATTORI CONTRO: POTREBBE PORTARE MALATTIE COME MICOSI E VIROSI, MA ANCHE ZECCHE E PULCI. E UN ALTRO PROBLEMA È CHE IL LETTO POTREBBE PUZZARE E RIEMPIRSI DI PELO. UN CANE PUÒ RUSSARE ED EMETTERE GAS INTESTINALI. MA UNA NUOVA RICERCA SOSTIENE INVECE CHE NO, NON CI SONO PROBLEMI. ANZI: LA PRESENZA DI UN CANE RENDE PIÙ SICURI E MIGLIORA IL…-
MARCO GIUSTI INTERVISTA IL VINCITORE MORALE DEL FESTIVAL DI VENEZIA, GIANFRANCO ROSI - ''MA LO SAI CHE 'NOTTURNO' È L'UNICO FILM CHE HA FATTO IL GRANDE SLAM? NON SAI COS'È? VOI CRITICI SIETE IGNORANTI…'' - ROSI È UNA FURIA, CE L'HA COI GIURATI, CHE HANNO PREMIATO UN FILM, ''NOMADLAND'', CHE LUI HA GIÀ FATTO NEL 2008 (NON CAPITO). I CRITICI LO HANNO ACCUSATO DI FARE UN CINEMA ''FALSO'', ''MESSO IN SCENA'', E LUI SI INCAZZA PESANTEMENTE. SPIEGANDO CHE ''SONO STATO IN QUESTI POSTI TRE ANNI, HO FATTO L’ALBA PER ASPETTARE…''
UN SACCO BULLONAIRE – “IL COVID? NON VOGLIO MINIMIZZARE LA MALATTIA MA... ” - FLAVIO BRIATORE DOPO IL CORONAVIRUS SI TOGLIE I MACIGNI DAI MOCASSINI: "L’ANNO SCORSO HO AVUTO UNA POLMONITE E SONO STATO MALISSIMO. QUELLO CHE HO VISSUTO IN QUESTI 24 GIORNI NON È PARAGONABILE - NON VOGLIO NEANCHE RICORDARE COSA HANNO DETTO CERTI GIORNALI: ERO GIÀ MORTO, CON IMMENSO PIACERE DI QUALCHE SFIGATO” – VIDEO
ORMONI E PALLONI - IL PIU' GRANDE OMAGGIO MASCHILE CHE SI POSSA FARE A SABRINONA SALERNO: A SIVIGLIA UN GRUPPO DI GIOCATORI AMATORIALI DI CALCIO A 7 HA DECISO DI FONDARE UN CLUB CHE PRENDE IL NOME DALLA LORO MUSA ISPIRATRICE. SI CHIAMA "SOCIETA' SPORTIVA SABRINA SALERNO" ED E' PRONTA A ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI CATEGORIA. "GLORIA E DISORDINE" E' IL MOTTO. COME INNO E' PRONTO "BOYS"...
CAFONALINO DELLA “FURIBONDA” - ARIECCOLI I “PARTY-GIANI” DI ROMA GODONA, IN ASTINENZA DI FESTE E DI SBACIUCCHIAMENTI - SOTTO LO SGUARDO DELL’AMBASCIATORE TEDESCO VIKTOR ELBLING, L’INTRAMONTABILE MARISELA FEDERICI APPARECCHIA UN BRUNCH NELLA SUA VILLA DELL’APPIA ANTICA, SEMPRE PIÙ SUCCURSALE DELLA VALLE DEI TEMPLI. E I GLORIOSI CAFONAL DI IERI, DI COLPO RICICCIANO CON ANNA LA ROSA, MARIAPIA RUSPOLI, EDOARDA CROCIANI, MONICA MACCHIONI, ISABELLA GHERARDI, DIACO E MARITO CON SANTINO FIORILLO NEL RUOLO DI PINUP – A DIFFERENZA DI LUXOR, FINISCE 'A STORNELLATE – VIDEO: GLI ASSOLI DI MARISELA CON NESTOR PONGUTA
L'ANIMALE PIÙ CATTIVO CHE PUOI INCONTARE IN SAFARI? L'ELEFANTE! - VIDEO: UNA JEEP PIENA DI TURISTI IN SUDAFRICA VIENE CARICATA DA UN PACHIDERMA INFEROCITO, CON LA GUIDA CHE SCAPPA IN RETROMARCIA MENTRE I TURISTI (AUSTRALIANI E DUNQUE IMPERTURBABILI) RIPRENDONO LA SCENA TERRIFICANTE COL CELLULARE
MANCANO I BANCHI, AI BAMBINI NON RESTA CHE DISEGNARE IN GINOCCHIO PER TERRA, APPOGGIANDO IL FOGLIO SULLA SEDIA. L'IMMAGINE TREMENDA DIFFUSA DAL LIGURE TOTI È SOLO UNA TRA TANTE NEL DISASTRO DELLA ''RIPARTENZA'' DI SCUOLE IN CUI MANCANO 60MILA DOCENTI, MIGLIAIA E MIGLIAIA DI STUPIDISSIMI BANCHI A ROTELLE, O TAMPONI RAPIDI PER CAPIRE COSA HA UN BAMBINO PRIMA DI ISOLARE FAMIGLIE E CLASSI INTERE PER UNO STARNUTO, COME STA SUCCEDENDO NEGLI ASILI GIA' APERTI: MANCANO PROTOCOLLI E I PEDIATRI SONO DISPERATI