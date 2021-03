10 mar 2021 19:40

DORSEY A PESO D'ORO – IL FONDATORE DI TWITTER METTE IN VENDITA IL SUO PRIMO TWEET, OVVERO IL PRIMO CINGUETTIO AL MONDO: IL PREZZO ALL'ASTA HA GIÀ RAGGIUNTO I 2,5 MILIONI DI DOLLARI. MA COSA HA COMPRATO L'ALLOCCONE CHE SE L'È AGGIUDICATO? IL CEO DI TWITTER LO VENDE COME “NON-FUNGIBLE TOKEN”, OVVERO COME UN OGGETTO DA COLLEZIONE DIGITALE CHE…