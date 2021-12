DOSE DA PAZZI – ARRESTATO UN MEDICO IN PROVINCIA DI PISTOIA: HA FINTO DI FARE IL VACCINO A DECINE DI PAZIENTI NO VAX, CHE LO RAGGIUNGEVANO DA TUTTA LA TOSCANA PER OTTENERE UN FALSO GREEN PASS. E POI CI LAMENTIAMO SE I CONTAGI GALOPPANO…

VACCINI COVID 2

(ANSA) - Arresti domiciliari per un medico della Montagna Pistoiese che dichiarava falsamente di aver somministrato vaccini Covid a numerosi pazienti no vax, si parla di decine, che lo raggiungevano da tutta la Toscana per ottenere un Green pass fasullo.

Secondo le indagini dei carabinieri di Prato e del Nas di Firenze, coordinate dalla procura di Pistoia, il medico, Federico Calvani, riceveva in ambulatorio pazienti no vax attestando per loro l'avvenuta vaccinazione Covid benché in realtà non la eseguisse. Sequestrate false certificazioni Green pass sulla piattaforma del sistema sanitario della Regione. Indagate al momento 19 persone.

vaccino gravidanza 1 roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 6 VACCINI COVID VACCINO COVID LA QUARTA DOSE - VIGNETTA BY BUCCHI