DOSE DA PAZZI - C’È UN NUOVO CASO DI SOVRADOSAGGIO DI VACCINO, SEMPRE IN TOSCANA: A UNA SESSANTENNE DI LIVORNO SONO STATE SOMMINISTRATE 4 DOSI DI PFIZER INVECE CHE UNA. PROPRIO COME LA RAGAZZA DI MASSA, CHE ORA STA MEGLIO: I PARAMETRI SONO PIÙ CHE BUONI E SECONDO FABRIZIO PREGLIASCO NON CI SARANNO POSSIBILI DANNI…

1 - Nuova errore somministrazione in Toscana,4 dosi invece di 1 +

(ANSA) - LIVORNO, 18 MAG - Un caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer, con quattro dosi somministrate invece di una - si è verificato ieri all'hub vaccinale di Livorno al Modigliani Forum. A ricevere il sovradosaggio, come spiegano dalla Asl, una donna sessantenne: sarebbe in buone condizioni di salute si spiega dalla Azienda sanitaria che ha convocato una conferenza stampa alle 12.30 su quanto avvenuto. Un caso analogo si è verificato sempre in Toscana, a Massa, il 9 maggio: allora era stata una 23enne a ricevere 4 dosi di Pfizer.

2 - Sta bene la ragazza che ha fatto 4 dosi

Da "il Giornale"

Sono buone le condizioni della ragazza che ha ricevuto 4 dosi di vaccino Pfizer per errore. La giovane è seguita dal professor Fabrizio Pregliasco: «Sta bene la di là dello spavento e dell' attenzione mediatica» ha spiegato il virologo dell' Università di Milano, intervistato da Skytg24 «I parametri sono più che buoni e non ci saranno possibili danni perché nella fase uno della sperimentazione una quota parte dei volontari aveva subito concentrazioni più alte di vaccino».

A confermare un orientamento positivo i casi analoghi che si sono verificati in Germania: ben 8 episodi di sovradosaggio che poi fortunatamente non hanno avuto conseguenze. In un primo momento la giovane non ha risentito della dose in eccesso poi è stato segnalato che era fortemente disidratata tanto che la madre si è detta molto preoccupata: «Ha lividi e piastrine basse». E ha richiesto il parere del professor Pregliasco. Alcuni sintomi negativi però erano forse legati anche allo stress.

