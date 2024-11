UN DOSSIER PER DOMARLI - NELL’ARCHIVIO SEGRETO DELL’EX SUPER POLIZIOTTO CARMINE GALLO C’ERA DI TUTTO: INFORMAZIONI SU FILE MAFIOSI, MA ANCHE MATERIALE SU BERLUSCONI, INCLUSO UN PRESUNTO “VIDEO DI RUBY”, DESCRITTO COME UN “POTENTE STRUMENTO DI RICATTO”. MA ANCHE “PARTI DELL’ARCHIVIO DI ANDREOTTI” – LA MAPPA DELLE FAMIGLIE CALABRESI IN GERMANIA, I BOSS RIINA E PROVENZANO, MESSINA DENARO ED ESCOBAR…

Estratto dell’articolo di Ida Di Grazia per www.leggo.it

carmine gallo

L'inchiesta sui Dati rubati fa tremare l'Italia e solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza e l'integrità dei dati riservati in possesso di ex ufficiali di polizia. Durante le indagini dell Ddia è stato scoperto un archivio segreto che era nascosto in un ufficio di via Pattari a pochi passi dal Duomo di Milano. Con nomi illustri come Silvio Berlusconi e Giulio Andreotti inclusi in dossier che documentano legami con clan mafiosi, la paura di un potenziale abuso di queste informazioni è palpabile.

[…] Una rete di dossier segreti, nascosti in un ufficio di via Pattari a pochi passi dal Duomo, è stata scoperta nel corso dell'indagine sulla società Equalize. Al centro dell’inchiesta, Carmine Gallo, ex ispettore della Criminalpol, avrebbe conservato migliaia di file sensibili: documenti riservati, foto segnaletiche, alberi genealogici delle famiglie mafiose calabresi, e verbali di collaboratori di giustizia. Le indagini rivelano che Gallo custodiva una “mappa” completa dei clan ‘ndranghetisti, con informazioni raccolte anche all'estero, dall'Australia al Sud-est asiatico. […]

KARIMA EL MAHROUG RUBY RUBACUORI SILVIO BERLUSCONI

[…] L’archivio di Gallo conteneva non solo informazioni sui clan mafiosi, ma anche file compromettenti su politici e personaggi di alto profilo, tra cui Silvio Berlusconi. Calamucci, che ha creato una vera e propria “fabbrica di dossieraggio” insieme a Gallo, parla di materiale raccolto su Berlusconi, incluso un “video di Ruby” descritto come un «potente strumento di ricatto». C'è anche Giulio Andreotti: «Abbiamo parti dell’archivio di Andreotti (...) una cantina grande quanto il Duomo di Milano» racconta Nunzio Samuele Calamucci.

Tra i documenti emergono anche informazioni sui vertici delle Brigate Rosse, e sul misterioso incontro tra Marco Mancini e l'ex premier Matteo Renzi.

nunzio samuele calamucci

[…] L’inchiesta ha svelato un patrimonio di dati che comprende “la mappa delle famiglie calabresi” in Germania, creata da Gallo durante le indagini sulla faida di Duisburg del 2007. L’ex ispettore ha raccolto questi dati durante anni di operazioni sul campo, arrivando a possedere dettagli su clan come la Sacra Corona Unita e la camorra, «Abbiamo un archivio infinito, questa è la Sacra corona e anche la camorra». Parlano dei boss Riina e Provenzano, citano Matteo Messina Denaro e Pablo Escobar.

[…] Equalize offriva la possibilità di comporre dossier completi su singoli individui, con tariffe fino a 15mila euro per i clienti più esigenti. Oltre alle migliaia di schede personali, l’archivio conteneva informazioni dettagliate su operazioni criminali in vari continenti, raccolte in anni di attività investigativa.

marco malerba giuliano schiano giulio cornelli samuele calamucci massimiliano camponovo carmine gallo MARCO MANCINI Carmine Gallo al tribunale di milano giulio andreotti 3

giulio andreotti 1