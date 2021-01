14 gen 2021 19:21

IL DOTTORE CHE ANDÒ IN PUZZA – È MORTO A 73 ANNI HAROLD N. BORNSTEIN, PER QUASI 40 ANNI MEDICO DI TRUMP, DIVENTATO UNO DEI FANTOCCI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL PUZZONE CONTRO HILLARY E RESO CELEBRE DAL CERTIFICATO MEDICO (POI RINNEGATO) IN CUI DICHIARAVA CHE MCDONALD ERA IN “FORMA ECCELLENTE” – SPERAVA DI ENTRARE COME MEDICO ALLA CASA BIANCA, MA VENNE BANDITO DAL CERCHIO MAGICO QUANDO RIVELÒ CHE IL TYCOON USAVA UN FARMACO PER… - VIDEO