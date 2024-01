DOV'E' LA POLIZIA UNGHERESE QUANDO SERVE? - A FIUMICINO, L'AUTISTA DI UN BUS È STATO AGGREDITO DA UN GRUPPO DI BULLETTI: HA "OSATO" RIMPROVERARLI PERCHE' FUMAVANO ALL'INTERNO DEL MEZZO - I TEPPISTELLI HANNO CIRCONDATO IL CONDUCENTE, LO HANNO SPINTONATO A TERRA, LO HANNO INSULTATO E GLI HANNO SPUTATO ADDOSSO - IL SINDACATO AUTISTI: "SONO DUE MESI CHE DENUNCIAMO AGGRESSIONI. ORMAI FUMARE, METTERE MUSICA A TUTTO VOLUME, INSULTARE I PASSEGGERI SEMBRA DIVENTATO UNO SPORT…"

Momenti di paura per un autista della linea 9 del trasporto urbano di Fiumicino al capolinea di piazza Alcide De Gasperi. Il conducente è stato infatti circondato e spintonato con violenza oltre a essere stato investito da ingiurie, parolacce e sputi dal solito gruppo di […]. Per fortuna sono intervenuti alcuni colleghi […]

«Tutto è iniziato quando l'autista invitava i ragazzi a fumare a terra e non all'interno del bus, tra l'altro fermo al capolinea, dove a bordo era seduta una famiglia con tanto di bambini dice Saverio Schergna, sindacalista dell'Usb -. Il gruppo di giovani non digeriva l'invito e iniziavano a insultare il conducente che una volta sceso veniva aggredito con spinte, sputi e insulti. Sul posto arrivava una pattuglia della polizia di Stato che sedava gli animi e invitava il conducente a effettuare la corsa dopo che i ragazzi si erano allontanati».

Non trascorreva molto che il gruppetto di facinorosi tornasse di nuovo a spaventare il capolinea del trasporto pubblico e questa volta a farne le spese era l'autista della linea 7. «Il gruppetto di giovani annoiati, rimasti impuniti dal deludente comportamento dei poliziotti, sono tornati e scimmiottato il personale del Tpl aggiunge Schergna -. Sono, infatti, saliti sul bus e dichiarato apertamente, con fare minaccioso nei confronti del guidatore, che non avrebbero fatto il biglietto visto che i poliziotti non hanno agito nei loro confronti. Davanti a questi atteggiamenti provocatori è giunto il momento di dire basta: chi deve tutelare le persone che lavorano?».

[…] «Sono circa due mesi che denunciamo aggressioni verbali ma continuiamo a essere ignorati conclude Schergna -. Il personale lavora con la paura, soprattutto durante le ore serali, per tale motivo torniamo a chiedere controlli delle forze dell'ordine sulle linee urbane e una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale».

Purtroppo i bus del servizio urbano di Fiumicino sono privi di cabine blindate del posto guida e il conducente non sempre riesce a alzare la voce contro chi in vettura viola il regolamento comunale. Visto che i precedenti appelli sono caduti nel vuoto scende in campo il Segretario regionale dell'Usb, Michele Frullo, con una lettera al Sindaco e al Commissariato Ps di Fiumicino in cui denuncia i reiterati raid di gruppi di ragazzini 15enni dediti a azioni di disturbo e certamente vietate sui mezzi pubblici. «Fumare, mettere musica a tutto volume, insultare i passeggeri-pendolari sembra diventato un sport» che mette a repentaglio la sicurezza della linea in quanto il conducente viene distratto da tali comportamenti.

Ovviamente è chiaro il riferimento alla totale assenza di controlli […] sulle linee […] Il Segretario poi lancia un ultimatum direttamente all'amministrazione. «Se i soggetti interessati continueranno a ignorare quanto denunciato da tempo, il sindacato Usb intende chiede al Comune di sospendere il servizio di trasporto pubblico» prima che il personale viaggiante finisca all'ospedale.