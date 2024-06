5 giu 2024 13:09

DOV’E FINITA MARA FAVRO? IL MISTERO DELLA 51ENNE, MADRE DI UNA BIMBA DI 9 ANNI, SPARITA DA MARZO DA SUSA, IN PIEMONTE. IL FRATELLO ACCUSA: “L’HANNO UCCISA” – I VICINI: “DI CERTO ERA INQUIETA, MA NON AVREBBE MAI LASCIATO SOLA LA FIGLIA, VIVEVA PER LEI” - UNA CAMERIERA QUERELA IL TITOLARE DELLA PIZZERIA DOVE LAVORAVA CON LA DONNA SCOMPARSA: “MI HA PICCHIATA E POI HA DETTO: FARAI LA FINE DI QUELL’ALTRA”. PERCHE’ DOPO POCHI GIORNI HA RITIRATO LA DENUNCIA? – LE SCRITTE INQUIETANTI LASCIATE DA MARA