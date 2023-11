DOV’È FINITO GIAMBRUNO DOPO CHE LA SORA GIORGIA L'HA CACCIATO DI CASA? – IL GIORNALISTA DAL PACCO CALIENTE SAREBBE TORNATO A VIVERE DALLE PARTI DI LISSONE, IN BRIANZA, DOVE ABITA LA MADRE. MA È PIÙ PROBABILE CHE ABBIA TROVATO UNA NUOVA SISTEMAZIONE A ROMA, PER STARE VICINO ALLA FIGLIA GINEVRA - ANCHE PERCHÉ LA TRASMISSIONE DI RETE 4 “DIARIO DEL GIORNO”, DI CUI ORA È COORDINATORE REDAZIONALE, SI REGISTRA NELLA CAPITALE…

Estratto dell’articolo di www.leggo.it

andrea giambruno foto di chi 1

Andrea Giambruno, dopo la separazione con l'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha anche lasciato il ruolo di conduttore di «Diario del giorno». [...]

Come era facile da immaginare, Andrea Giambruno non abita più assieme a Giorgia Meloni ed alla figlia Ginevra. Secondo l'indiscrezione di Blueshouse, il giornalista potrebbe essere ritornato ad abitare nei pressi di casa, in Lombardia. Ma c'è anche un'altra ipotesi. Il 42enne è originario di Lissone, nella provincia di Monza e Brianza.

andrea giambruno foto di chi 5

La sua famiglia viene da lì anche se l'ex conduttore è nato a Milano. Come sappiamo Giambruno ora è autore della trasmissione «Diario del giorno», che va in onda dallo studio 2 del Centro Safa Palatino di Roma. Quindi professionalmente gli risulterebbe difficile lasciare la Capitale per tornare alla tranquillità della provincia lombarda, approfittando anche della vicinanza al quartier generale Mediaset di Cologno Monzese. È molto probabile che Giambruno abbia già cercato una nuova sistemazione a Roma.

andrea giambruno foto di chi 3 andrea giambruno foto di chi 2 ANDREA GIAMBRUNO SI TAGLIA IL CIUFFO andrea giambruno foto di chi 1 andrea giambruno a bordo della sua porsche foto di gente GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO andrea giambruno foto di gente andrea giambruno foto di chi 2 ANDREA GIAMBRUNO SI TOCCA IL PACCO