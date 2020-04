DOVE C'E' KENNEDY, C'E' SCIAGURA - MAEVE KENNEDY TOWNSEND MCKEAN, 40ENNE NIPOTE DI BOB KENNEDY, È SCOMPARSA CON IL FIGLIO DI 8 ANNI GIOVEDÌ POMERIGGIO MENTRE FACEVA CANOA NELLE ACQUE DEL MARYLAND – I CORPI NON SONO STATI TROVATI, MA È MOLTO IMPROBABILE SIANO ANCORA VIVI: MADRE E FIGLIO SAREBBERO ANNEGATI MENTRE INSEGUIVANO UN PALLONE PORTATO VIA DA UN COLPO DI VENTO E… - E' L'ENNESIMA TRAGEDIA DI FAMIGLIA...

La maledizione, sì, sempre quella di chiamarsi Kennedy. L' ultima vittima si chiama Maeve Kennedy Townsend McKean, 40 anni, attivista a capo della Global Health Initiatives della Georgetown University. È scomparsa giovedì pomeriggio nelle acque di Chesepeake Bay, Maryland, a bordo di una canoa col figlioletto Gideon, 8 anni appena.

I loro corpi non sono stati ritrovati. Ma è improbabile siano ancora vivi. Il Bob ucciso a Los Angeles durante la campagna presidenziale del 1968 era suo nonno. John Fitzgerald, il presidente assassinato a Dallas nel 1963, il suo prozio.

Se confermata, la fine di Maeve e del suo bambino sarà l' ennesima morte violenta nella dinastia più famosa d' America. E forse la più insensata.

Sì, perché madre e figlio sarebbero annegati inseguendo un pallone. Lo conferma al Washington Post David McKean, ex ambasciatore in Lussemburgo e marito di Moave. È lui a raccontare che giovedì pomeriggio Gideon giocava a palla nel giardino della casa di Kathleen Towsend Kennedy, mamma di Maeve: l' ex governatrice del Maryland, primogenita di Bob, prima donna di famiglia ad entrare in politica. Un colpo di vento ha trascinato la palla in mare: i due non ci hanno pensato troppo, sono saltati su una canoa e hanno tentato di recuperarla. Vento e correnti li hanno però trascinati lontano. Non sono riusciti a tornare a riva.

In piena emergenza coronavirus, un manipolo di pompieri e sommozzatori si è subito precipitato: ma alle otto di sera la guardia costiera ha fatto sapere di aver avvistato una canoa capovolta simile a quellla su cui navigavano la donna e il bambino. Era già buio pesto e le ricerche sono state interrotte.

Riprese all' alba di ieri, non hanno dato alcun risultato: Maeve e Gideon sono ufficialmente dispersi. E pensare che l' ultima morte risale solo a meno di un anno fa: quando l' estate scorsa toccò a Saoirse Kennedy Hill, 22 anni, andarsene per un overdose di farmaci, allungando il tragico elenco che da ottant' anni punteggia il destino della famiglia, che in America più d' ogni altra, ha segnato il Novecento.

Sì, perché la maledizione dei Kennedy va avanti dal 1944: ogni generazione, un tributo di sangue. Il primo di tutti loro ad andarsene drammaticamente fu Joseph Jr., precipitato col suo aereo in fiamme sulla Germania nazista.

Nel 1948, Kathleen detta Kick, diede scandalo pure nella morte, precipitando, anche lei, col suo aereo in Francia insieme all' amante, Peter Fitzwilliam. L' innocente Patrick, bebè di Jfk, morì nel 1963 poche ore dopo la nascita, tre mesi prima di Dallas.

L' altro figlio del presidente, quel John John che da piccolo commosse l' America facendo il saluto militare al funerale del padre, morì - pure lui - pilotando un aereo nel 1999. E poi, David, cugino di John John e zio di Maeve, morto per overdose di cocaina nel 1984. Suo fratello Michael, ucciso nel 1997 da una banale caduta con gli sci.

Una lista spietata. Che non sembra voler finire mai.