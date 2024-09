DOVE C'E' MARIA ROSARIA BOCCIA, C'E' MISTERO (E CONFUSIONE) - DOPO CHE L'UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI HA SMENTITO CHE LA "POMPEIANA ESPERTA" SIA STATA UNA DOCENTE DELL'ATENEO, LA BOCCIA PUBBLICA SU INSTAGRAM DEI DOCUMENTI CHE PROVEREBBERO IL CONTRARIO. IN UNA LETTERA DELL'8 MAGGIO SCORSO, IL PROF. FRANCESCO D'ANDREA ATTESTA CHE MARIA ROSARIA "PARTECIPERÀ IN QUALITÀ DI DOCENTE AL MASTER UNIVERSITARIO IN MEDICINA ESTETICA NEL 2024 E 2025". UN ATTESTATO SIMILE VIENE INVIATO ALLA BOCCIA DALL'ATENEO LUIGI VANVITELLI - L'EX AMANTE DI SANGIULIANO EVOCA IL COMPLOTTO: "CHI VUOLE ZITTIRMI?"

ATTESTATO DI DOCENZA DI MARIA ROSARIA BOCCIA ALL'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

(ANSA) - "Naturalmente proverò la falsità delle informazioni che vengono dalle istituzioni in questa lotta per la verità. Per questo motivo, pubblico i due incarichi universitari". Così Maria Rosaria Boccia, su Instagram, dopo che l'università Federico II di Napoli ha smentito che sia "titolare di alcuna cattedra o ruolo di assistenza a docenti", a differenza di quanto riportato sul suo account Linkedin.

L'imprenditrice pubblica un 'attestato di docenza' in cui si legge che "la dottoressa Maria Rosaria Boccia parteciperà attivamente in qualità di Docente alle attività didattiche e pratiche del Master Universitario di II livello in Medicina Estetica per l'anno accademico 2024-2025, diretto dal Prof. Francesco D'Andrea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II", firmato dallo stesso D'Andrea.

ATTESTATO DI DOCENZA DI MARIA ROSARIA BOCCIA ALLA FEDERICO II DI NAPOLI

Spazio anche a un altro attestato, datato 8 maggio 2024, in cui si legge che "svolge attività didattica integrativa presso il Master in Dietetica applicata agli stili di vita: dalla sedentarietà all'attività sportiva afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, dal 18 gennaio 2024 a oggi".

Il documento risulta firmato dal direttore del Master, Prof. Marcellino Monda. "Questa mia necessità - scrive Boccia nel post - nasce dal fatto che le istituzioni non possono essere soggette alla pressione di poteri forti, poiché altrimenti è a rischio la loro stessa integrità.

maria rosaria boccia

In uno Stato democratico, i poteri non possono manipolare le istituzioni, che devono rimanere indipendenti e al servizio dei cittadini. @uninait @unicampania Perché le università hanno mentito? Da chi hanno subito pressione? Chi vuole distruggere la mia persona? Chi vuole zittirmi? Ora le domande le faccio io!".

