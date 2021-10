DOVE C'E' UN PRETE, C'E' UNA CAPPELLA MA ANCHE UN SITO INTERNET PER "CONFRONTARSI SULL'OMOSESSUALITA'" - SUL SITO "PRETIGAY.IT" I SACERDOTI SONO INVITATI AD ASCOLTARE IL LORO "ISTINTO" SPALANCANDO L'ABITO TALARE SU ADDOMINALI DA PAURA - "CI PIACEREBBE VIVERE IN UN MONDO IN CUI L'OMOSESSUALITA' VENISSE COMPRESA ED ACCETTATA ANCHE DAI RELIGIOSI" - TRA GLI ANNUNCI: "CERCO A BOLOGNA UN PRETE CHE ABBIA VOGLIA DI SPERIMENTARE QUALCOSA DI NUOVO" - "HO GIA' ESPERIENZA SPIRITUALE"...

Paola Pellai per "Libero Quotidiano"

Cari lettori, qui l'affare s'ingrossa. Scusate il gioco di parole che può sembrare blasfemo ma, vi assicuro, la meno blasfema sono io. Dopo essermi imbattuta in una chat cattolica a luci rosse, mi sono infilata in un abito talare e ho fatto tappa nel sito www.pretigay.it. Da questo momento in poi sono don Pao.

Innanzitutto ho scoperto che qualche sacerdote non ha ancora digerito la chiusura di due siti gay a loro riservati, Venerabilis e Reverendis, fermati non dal Vaticano ma da una campagna mediatica contro. In forma anonima resiste il Reverendo Moderatore di Venerabilis: «Sia lodato Gesù Cristo. Lasciami la tua mail, riprenderemo contatto conte».

A chi lo sollecita il Reverendo spiega che sta studiando come fare per riaprire una chat ma «devo farlo fuori da una sede per maggiore sicurezza». E con altrettanta sincerità ammette che «la comunità Venerabilis è ben viva ed attiva anche dopo la chiusura del sito web».

Adesso per chi non vuole restare in odore di santità (e castità) c'è pretigay.it, rinforzato da una pagina Facebook che ha una copertina eccitante: un prete gnocco che ti invita ad ascoltare «il tuo istinto» spalancando il suo abito talare su addominali da paura.

A dir la verità ad implorarti a mani giunte c'è pure un altro prete, molto meno figo e con la veste abbottonata. L'home page del sito ci tiene a mettere in chiaro: «Questo non è un sito di perdizione. Ci piacerebbe vivere in un mondo in cui l'omosessualità venisse compresa ed accettata, anche dai religiosi. L'orientamento sessuale di una persona non può essere motivo di discriminazione e le istituzioni, incluse quelle religiose, dovrebbero capirlo. L'amore è amore. Sempre. In qualsiasi forma».

Oddio, procediamo. «Questo sito - spiegano- è dedicato agli uomini di chiesa che nascondono la propria omosessualità, a coloro che la vivono come un peso e che vogliono trovare altri con cui parlarne, per trovare conforto ed appoggio, senza paura di essere giudicati». Per tutelarti puoi usare un nickname. «I preti gay ci sono sempre stati. Sono tra di voi. In certi casi siete voi. Qual è il problema? Questo spazio libero è per uomini che vogliono sentirsi liberi, ma che purtroppo non possono andare oltre il virtuale».

SCAMBIO DI OPINIONI Nella home del sito non si parla mai né di valori cristiani né di attaccamento alla fede. Niente doveri, ma un diritto: l'orgoglio gay. Pur, a volte, tra mille timidezze. Come il giovane prete della comunità Pio X: «Sono omosessuale, ma non ho mai accettato questa mia condizione. Cerco sacerdoti gay per scambiare opinioni». Anche Menzoom74 sembra in stato confusionale, forse per questo i preti li cerca «maturi, per scambiarci momenti di sana intimità spirituale e belle parole».

Ci sono pure quelli non più verginelli come Camillo74: «Cerco a Bologna un prete che abbia voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. Sono carino, discreto e maschile». Poi c'è il 50enne di Roma che sottolinea di aver «già avuto esperienze spirituali (le chiama così, ndr) e non solo con preti (forse allude a monsignori e vescovi, ndr). Sto cercando sacerdoti per ripetere l'esperienza».

L'iscrizione al sito è gratuita ma se non vuoi restare "passivo" a vita devi per forza sottoscrivere un abbonamento per accedere a posta, bacheca annunci, video-chat e pure video-charme. Senza carta di credito non fai nulla, ma proprio perché il servizio ha un costo «permette di evitare che s'iscrivano troppo curiosi, ma solo utenti interessati. In questo modo aumenta la qualità degli incontri».

Proprio perché sei tu, anzi io, don Pao, mi mettono a disposizione abbonamenti mensili super scontati: oro (33 euro), argento (32 euro) e bronzo (50 euro, ovviamente per convincerti che quello oro è un'offerta imperdibile), differenziati per la quantità dei servizi proposti. Oro, argento e bronzo, come il podio olimpico.

Come succede quando compri vestiti o scarpe su internet, vale la formula "soddisfatti o rimborsati". Ma vista la sfilata dei tipi vicino al banner in questione, sai in partenza che sarai soddisfatto. Molto soddisfatto. Quello più vestito ha solo l'orologio al polso.

L'ISCRIZIONE Detto, fatto. M'iscrivo. Sono don Pao, ho 28 anni. Non metto foto, ma mi presento: «Sono un prete, giovanile ed avventuroso. Credo nella mia missione, ma mi manca una componente importante per sentirmi completo. Sono pronto a mettermi in gioco ma non a giocare». Da regolamento la richiesta dovrebbe essere vagliata da non so quale comitato etico, in realtà il mio profilo è approvato subito e la conferma mi arriva via mail da due occhi azzurri come il cielo e un fisico divino. Mi dà il benvenuto ed apre la serie di chi bussa al mio confessionale.

Marco, 29 anni, da Milano, mi chiede se voglio flirtare con lui. Risposta secca: sì o no. 65slash, 56 anni, da Lecce, capelli brizzolati e occhi marrone mi manda un kiss. E poi ancora truzz89, 31 anni, da Verona, Mister_o, 32 anni, da Torino, Paviachristi75, 18 anni, da Vogogna (Vb), Enrico, 26 anni, da Sesto Calende (Va)... mi riempiono di messaggi. L'algoritmo del sito indica il mio profilo come debole, perché non ho messo indicazioni fisiche e neppure patrimoniali (come indicato).