28 ott 2021 19:29

DOVE C'È PRETE C'È CAPPELLA - DON FRANCESCO SPAGNESI, L’EX PARROCO DI PRATO COINVOLTO IN UN GIRO DI SPACCIO E FESTINI HARD CON RAGAZZI A CUI HA NASCOSTO LA SUA SIEROPOSITIVITÀ, HA CHIESTO UN PATTEGGIAMENTO A 3 ANNI E 8 MESI - DON FRANCESCO POTRÀ RICHIEDERE L'AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI, OLTRE CHE IN UNA COMUNITÀ PER CURARE LA SUA DIPENDENZA….