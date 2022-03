DOVE CI SONO GUAI, CI SONO COMPLOTTI – DOPO LE MENATE SUI VACCINI, ADESSO I COMPLOTTARI SPOSTANO LE LORO ENERGIE A SPARARE CAGATE SULLA GUERRA: L’ULTIMA FOLLE TEORIA È CHE JOE BIDEN STAREBBE AUMENTANDO VOLONTARIAMENTE IL PREZZO DELLA BENZINA NEGLI USA PER INCENTIVARE L’ACQUISTO DI MACCHINE ELETTRICHE CHE IL GOVERNO PUÒ SPEGNERE DA REMOTO (SI SALVI CHI PUÒ…)

L’ultima follia dei complottisti mette in relazione diretta l’aumento del prezzo della benzina con le auto elettriche. Come? Sedetevi, perché è l’ennesima storia di ordinaria follia montata sui social.

Secondo i complottisti l'impennata dei prezzi del carburante negli Stati Uniti non è il risultato dell'invasione russa dell'Ucraina, dell'aumento dei consumi o dei problemi della catena di approvvigionamento. Tutt’altro. Secondo loro l'amministrazione del presidente Joe Biden sta alzando intenzionalmente il prezzo della benzina per portare gli americani a comprare un’auto elettrica.

«6 dollari al gallone di benzina è come convincere le persone ad acquistare auto elettriche» è un meme che sta girando sui social. La produzione di post complottisti è aumentata martedì dopo che Biden ha annunciato il divieto delle importazioni di petrolio dalla Russia, avvertendo che la mossa avrebbe aumentato i prezzi della benzina, ma avrebbe anche inflitto un duro “colpo” a Vladimir Putin.

Ma i post non si limitano a suggerire che dietro l’aumento dei prezzi ci sia Biden. C’è chi sostiene che il governo vuole spingere le persone a utilizzare i veicoli elettrici in modo che possano essere spenti da remoto. «I prezzi elevati della benzina spingeranno più persone verso le auto elettriche che possono essere “congelate” proprio come il tuo conto in banca» è uno dei post fake che continua a girare in rete. Contrariamente a tale affermazione, i veicoli elettrici funzionano in modo simile a quelli a benzina e non c’è nessuno che possa spegnerli a piacimento da remoto.

Eppure i post su "auto elettriche" e "governo" sono aumentate del 400% negli ultimi quattro giorni su account di social media e siti Web.

