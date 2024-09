DA DOVE ESCE LA SPARATA DI TRUMP SUGLI “IMMIGRATI HAITIANI CHE MANGIANO I GATTI”? – È UNA TEORIA COMPLETAMENTE INFONDATA, RILANCIATA DA DIVERSI INFLUENCER DI DESTRA E ARRIVATA FINO AL VICE DEL TYCOON, J.D. VANCE – TUTTO È PARTITO DAL CASO DI UNA DONNA ACCUSATA DI AVERE MANGIATO UN GATTO IN OHIO, E DA QUELLO DI UN HAITIANO CHE AVREBBE DECAPITATO UN'ANATRA PER PAPPARSELA - DIVERSI PROFILI X HANNO DIFFUSO FAKE NEWS SU DENUNCE DI SCOMPARSE DI ANIMALI DOMESTICI - GLI UTENTI DEL WEB PERCULANO "THE DONALD": VIDEO + MEME





ARTICOLI CORRELATI

?TRUMP: "IN SPRINGFIELD THEY'RE EATING THE DOGS. THE PEOPLE ARE EATING THE CATS. THEY'RE EATING THE PETS OF THE PEOPLE THAT LIVE THERE. THIS IS WHAT IS HAPPENING IN OUR COUNTRY." ??? pic.twitter.com/hoEZ8yrGyh — Autism Capital ? (@AutismCapital) September 11, 2024

Estratto da www.tg24.sky.it

meme di donald trump e i gatti 9

[…] Poco prima del dibattito contro Kamala Harris, Donald Trump ha pubblicato su Truth un meme generato con l'intelligenza artificiale che lo ritrae sul suo jet privato jet circondato da gatti e papere. Un genere di foto, quello in cui l’ex presidente è ritratto come salvatore di felini e volatili, che negli ultimi giorni sta spopolando sui social ed è legato a una falsa teoria cospirativa che il tycoon ha ripetuto - smentito categoricamente dai moderatori - anche durante il confronto con la sua avversaria: ecco di cosa si tratta.

NOTIZIE MANIPOLATE, SOCIAL E INFLUENCER DI DESTRA

Tutto parte da una teoria - del tutto priva di fondamento e mai sentita prima di questa campagna elettorale - secondo cui gli immigrati haitiani, in particolare quelli che vivono in Ohio, rapiscono animali come gatti e papere dai giardini dei cittadini americani per mangiarli. A diffondere questa idea sui social media sono stati in larga parte influencer di destra che hanno rilanciato la storia di una donna di nome Allexis Tella Ferrell, accusata di aver maltrattato un gatto a Canton, in Ohio.

meme di donald trump e i gatti 6

Secondo quanto riportato da Fox News, la 27enne avrebbe "calpestato la testa del gatto per ucciderlo prima di mangiarlo in una zona residenziale di fronte a numerose persone". A quel punto la storia e il gesto della donna sono stati usati da noti personaggi di destra - come Ian Miles Cheong e Charlie Kirk - per sostenere che alla base di quanto accaduto ci fossero le presunte origini haitiane di Allexis Tella Ferrell, nonostante nessun rapporto dei media sull'incidente affermi che la donna sia haitiana. […]

IL CASO SPRINGFIELD

meme di donald trump e i gatti 5

Come spiega Dailydot.com, ad alimentare le notizie false sugli immigrati haitiani c’è anche il caso di Springfield, in Ohio, dove negli ultimi quattro anni sono arrivati fra i 15mila e i 20mila migranti a fronte di una popolazione di circa 60mila persone. Qui è circolata anche la storia di un uomo haitiano che avrebbe decapitato un'anatra in uno stagno locale per mangiarla. […]

Influencer conservatori hanno condiviso screenshot non verificati da presunti canali social di Springfield sostenendo che i residenti erano a conoscenza di altri animali "rubati" da migranti. Tuttavia la polizia di Springfield, in una dichiarazione, ha affermato di non aver ricevuto alcuna segnalazione di animali domestici scomparsi.

meme di donald trump e i gatti 4

I MEME DI TRUMP CHE SALVA GLI ANIMALI

[…] Ed è da tutto questo che è nato il trend social che negli ultimi giorni ha visto comparire decine e decine di meme e foto create con l’intelligenza artificiale che ritraggono Trump come un eroico salvatore di animali, in particolare gatti e papere.

allexis tella ferrell meme di kamala harris che cucina un gatto meme di donald trump e i gatti 8

meme di donald trump e i gatti 3 meme di donald trump con gatti e paperelle meme di donald trump e i gatti 1 meme di donald trump e i gatti 10 meme di donald trump e i gatti 11 meme di donald trump e i gatti 12 meme di donald trump e i gatti 13 meme di donald trump e i gatti 14 meme di donald trump e i gatti 15 meme di donald trump e i gatti 16 meme di donald trump e i gatti 17 meme di donald trump e i gatti 18 meme di donald trump e i gatti 2 meme di donald trump e i gatti 7