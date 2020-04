17 apr 2020 16:30

DOVE NON ARRIVA LO STATO, ARRIVANO I NARCOS – IN MESSICO I CARTELLI FANNO A GARA PER “COMPRARSI” LA POPOLAZIONE DISTRIBUENDO CIBO E BENI DI PRIMA NECESSITÀ – OLTRE AI MEMBRI DEI JALISCO-NUOVA GENERACION, ANCHE LA FAMIGLIA DE EL CHAPO È SCESA IN CAMPO: ALEJANDRINA, UNA DELLE FIGLIE, HA DONATO CARTA IGIENICA E VIVERI NELLA ZONA DI GUADALAJARA IN SCATOLONI MARCHIATI CON IL FACCIONE DI GUZMAN… -VIDEO