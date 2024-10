DOVE C’È DISINFORMAZIONE, C’È LA MANINA RUSSA – KATE MIDDLETON SAREBBE STATA COSTRETTA A RIVELARE DI AVER UN CANCRO IN VIDEO PER METTERE A TACERE I GOSSIP SULLE SUE CONDIZIONI DIFFUSE ONLINE DA AGENZIE DI MOSCA – UNA SERIE DI TROLL AVREBBERO MESSO IN CIRCOLAZIONE “POST FALSI, DOCUMENTI CONTRAFFATTI E MATERIALE DEEPFAKE” SULLA SALUTE DELLA PRINCIPESSA E…

Estratto dell’articolo di www.lastampa.it

kate middleton annuncia di avere un tumore 5

Le agenzie russe colpite ieri dalle sanzioni di Londra […] avrebbero contribuito fra le altre operazioni condotte sul web a spargere nei mesi scorsi il gossip sulle condizioni della principessa Kate, costretta in marzo per allentare le pressioni e l'attenzione morbosa sulla sua salute a rivelare in un video di avere il cancro e di aver iniziato la chemioterapia.

E' quanto conferma la Bbc dopo che le autorità britanniche avevano già evocato il sospetto di un coinvolgimento russo nelle illazioni e le terapie cospiratorie diffuse per settimane da una serie di troll. Anche nel caso della moglie dell'erede al trono William sarebbe stato utilizzato un meccanismo noto come Doppelganger: sorta di generatore di "post falsi, documenti contraffatti e materiale deepfake" concepiti per provare a sfuggire al controllo dei cosiddetti moderatori dei vari social media e non essere cancellati.

il video con cui kate middleton annuncia la fine della chemioterapia 2

Non solo, l'ombra di "hacker russi" era stata tirata in ballo lo scorso marzo dalla diplomazia del Regno a proposito di fake news circolate fugacemente su una fantomatica morte di re Carlo […]

LA FOTO POSTATA DA KATE MIDDLETON SU INSTAGRAM kate middleton parata trooping the colours 2024 8 kate middleton parata trooping the colours 2024 17 kate middleton arriva alla parata trooping the colour 5 kate middleton annuncia di avere un tumore 4 kate middleton annuncia di avere un tumore 1 il video con cui kate middleton annuncia la fine della chemioterapia 16