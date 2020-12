4 dic 2020 15:40

DOVE E’ FINITA L’IRONIA DEI FRANCESI? UNA VOLTA C’ERANO MOLIERE, HONORE’ DE BALZAC E RABELAIS. ADESSO UNA MANICA DI PARRUCCONI CHE IMPONGONO IL REATO DI GLOTTOFOBIA: VIETATO PRENDERE IN GIRO QUALCUNO PER IL SUO ACCENTO - L’ASSEMBLÉE NATIONALE HA LICENZIATO (QUASI ALL’UNANIMITÀ, SOLO 3 VOTI CONTRARI) UN TESTO CHE LA EQUIPARA A OMOFOBIA, RAZZISMO, SESSISMO E FANATISMO RELIGIOSO. ANCHE PER GLI SFOTTO’ NEI CONFRONTI DEGLI ITALIANI E' PREVISTA UNA LEGGE RESTRITTIVA?