DOVE C’È HUNTER BIDEN C’È SPUTTANATION – IL “DAILY MAIL” SCODELLA FOTO E VIDEO DEI FESTINI SFRENATI CHE IL FIGLIO DI “SLEEPY JOE” ORGANIZZAVA NEI VILLONI DA 4MILA EURO A NOTTE CHE AFFITTAVA A MALIBU – LE IMMAGINI LO RIPRENDONO MENTRE FA SESSO DI GRUPPO, SI SOLLAZZA IN UNA VASCA IDROMASSAGGIO CON ALCUNE PROSTITUTE E SI LANCIA CON IL PISELLONE AL VENTO SU UNO SCIVOLO D’ACQUA. AVVISTATI ANCHE BARATTOLI DI MARIJUANA E… - VIDEO

DAGONEWS

le feste di hunter biden 3

Nuove foto e video mostrano le feste sfrenate di Hunter Biden in una lussuosa villa di Malibu. Nei video si vede Hunter attraversare il prato in bicicletta, spogliarsi nudo e scivolare giù da uno scivolo acquatico fino alla piscina della proprietà messa in affitto a 4.140 dollari a notte.

Altre immagini lo mostrano mentre fa sesso di gruppo con alcune ragazze e si intrattiene con delle prostitute in una vasca idromassaggio. In quasi tutte le foto è con le chiappe e il pene in mostra. Una delle immagini mostra due prostitute nude in una vasca con accanto un barattolo di marijuana. I video risalirebbero al 2018 e sono stati recuperati dal famoso laptop di Hunter.

le feste di hunter biden 6

A settembre e ottobre 2018 Hunter ha affittato lussuose case vacanze intorno a Los Angeles, inclusa una villa con sei camere da letto con piscina, vasca idromassaggio e scivolo d'acqua nel quartiere di Serra Retreat sulle colline di Malibu.

