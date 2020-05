DOVE C’È LADY DIANA, SESSO E POTERE VANNO A LETTO – QUEL BIRICHINO IN CALORE DI VALÉRY GISCARD D'ESTAING SCRISSE UN ROMANZO NEL 2009, “IL PRESIDENTE E LA PRINCIPESSA”, NEL QUALE FACEVA RIFERIMENTO A UN FLIRT AVUTO NEGLI ANNI ’80 CON UNA PRINCIPESSA DI CARDIFF CORNIFICATA DAL MARITO – E VISTO CHE NON ERA UN SEGRETO CHE DIANA E GISCARD SI FOSSERO INCONTRATI DIVERSE VOLTE…

Come nella migliore delle tradizioni il passato ti trapassa. E così dal cassetto della memoria se si cita Valéry Giscard d'Estaing, finito nelle ultime ore nella bufera per le accuse di molestie sessuali da parte di una giornalista tedesca, non si può non ricordare la presunta relazione con lady Diana.

Era il 2009 quando l’ex presidente francese in un romanzo «Il presidente e la principessa» rivelava di un flirt a metà degli anni '80 con una principessa di Cardiff che veniva ripetutamente tradita dal marito. Di certo c’è che Diana e Valéry, pur non avendo mai confermato il flirt, avevano un’ammirazione reciproca. Non era nemmeno un segreto che i due si incontrarono molte sia prima sia dopo il divorzio, ma vale la pena ricordare che il mandato di Giscard d'Estaing terminò nel 1981, quando Diana sposò il principe Carlo.

L’epigrafe del romanzo recitava "Promessa mantenuta" facendo riferimento a una frase del libro pronunciata proprio dalla misteriosa principessa: «Mi hai chiesto il permesso di scrivere la tua storia. Te lo concedo, ma devi farmi una promessa». Quale fosse questa promessa rimane un grande punto interrogativo.

