13 nov 2019 13:25

DOVE C’È LESBO, C’È FRANCESCA PASCALE - LA FIDANZATA DEL CAV VA IN ESTASI PER LO SPOT DI RENAULT ISPIRATO ALLA STORIA D’AMORE TRA DUE DONNE - IN UN’INTERVISTA ALLA FAGNANI, LA “CALIPPA” AVEVA DICHIARATO: “NON HO MAI USATO PALETTI PER DEFINIRMI, NON HO MAI DETTO NÉ DI ESSERE ETEROSESSUALE NÉ GAY. DIECI ANNI FA MI SONO INNAMORATA DI UN UOMO STRAORDINARIO, DOMANI CHISSÀ…” - VIDEO