DOVE C’È PATRIMONIO, C’È SCAZZO – GIULIA ODESCALCHI, DISCENDENTE DELLA FAMIGLIA ARISTOCRATICA DI ROMA, È FINITA ALLA SBARRA PER NON AVER PROVVEDUTO ALLE SPESE DEL FIGLIO FIN DA QUANDO ERA MINORENNE: IL BAMBINO, DOPO LA SEPARAZIONE DEI GENITORI, ERA STATO AFFIDATO AL PADRE FABIO MASSIMO CESTELLI CHE, DOPO AVER RECLAMATO INVANO I SOLDI PER IL MANTENIMENTO, HA AVVIATO UN ITER PER FARLE IPOTECARE DUE MEGA APPARTAMENTI A PALAZZO ODESCALCHI E UN CASALE A SANTA MARINELLA – LEI HA BOLLATO LA MOSSA COME “STALKING GIUDIZIARIO”, MA UN GIUDICE L’HA SPEDITA A PROCESSO PER…