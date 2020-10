DOVE C’È PRETE C’È CAPPELLA – UN SARCEDOTE DELLA LOUSIANA È STATO ARRESTATO DOPO ESSERE STATO PIZZICATO DA UNA FEDELE MENTRE GIRAVA UN FILM PORNO SULL’ALTARE CON DUE DONNE ATTRICI HARD: IL SACERDOTE NUDO TROMBAVA CON LE DUE PORCELLE VESTITE DA DOMINATRICI CHE AVEVANO PORTATO CON LORO UN AMPIO ASSORTIMENTO DI SEX TOYS – AD ATTIRARE L’ATTENZIONE DELLA PARROCCHIANA ERA STATA… - VIDEO

Alessia Strinati per "www.leggo.it"

travis clark

Fa sesso sull'altare della sua chiesa insieme a due donne. Un sacerdote della Louisiana, negli Usa, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso da una fedele mentre si registrava durante un atto sessuale con altre due donne all'interno dell'edificio sacro.

Il reverendo cattolico Travis Clark era insieme a due donne, due attrici di film per adulti, Mindy Dixon, 41 anni, e Melissa Cheng, 23 anni. A scoprire cosa accadeva all'interno della chiesa è stata una fedele che ha notato le luci accese nell'edificio in un orario insolito ed è entrata per capirne il motivo. Quando ha raggiunto l'altare ha però trovato il sacerdote nudo insieme alla due attrici mentre registravano un film a luci rosse.

mindy dixon 3

La donna ha raccontato che le attrici erano vestite da dominatrici e l'altare era stato riempito di sex toys. Secondo quanto riporta il Daily Mail, tutti e tre sono stati arrestati per atti osceni in luogo pubblico. Tutti e tre potrebbero rischiare dai 6 mesi fino a 3 anni di carcere se dovessero essere condannati per oscenità. Il sacerdote intanto è stato sospeso dall'arcidiocesi.

melissa cheng mindy dixon mindy dixon 2 saints peter and paul travis clark 1