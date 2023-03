20 mar 2023 20:05

DOVE SONO FINITI GLI AMICI VIP DEI DUCHI? – IL PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE SONO SEMPRE PIÙ ISOLATI, COME DIMOSTRA IL MANCATO INVITO AL MET GALA: I DUE SONO STATI SNOBBATI DA ANNA WINTOUR E PARE CHE L’EX ATTRICE ABBIA FATTO UNA PIAZZATA A HARRY, ACCUSANDOLO DI ESSERE ESCLUSA DAGLI EVENTI PER COLPA DEL LIBRO “SPARE” – I DUCHI SPERAVANO DI AVERE L’APPOGGIO DI HOLLYWOOD E, INVECE, STANNO PER ESSERE TUMULATI…