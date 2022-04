15 apr 2022 10:23

IL DOVERE NON VA IN VACANZA - 4 INFERMIERI DI CHIOGGIA HANNO SALVATO LA VITA A UN 32ENNE COLPITO DA UN ARRESTO CARDIACO SU UN VOLO PER PARIGI - ERANO SEDUTI VICINI TRA LORO E, DOPO MEZZ'ORA DALLA PARTENZA, HANNO SENTITO UN PASSEGGERO CHE RESPIRAVA A FATICA: "NON C'ERA BATTITO, NON C'ERA RESPIRO. MA ABBIAMO INSISTITO ALL'ESTREMO E, ALLA FINE, HA RIAPERTO GLI OCCHI" - E PENSARE CHE I QUATTRO SAREBBERO DOVUTI PARTIRE DUE ANNI FA, PRIMA CHE TUTTI I VOLI FOSSERO BLOCCATI PER COLPA DELLA PANDEMIA…