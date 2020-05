E DOVREMMO AVERE PAURA DELL’IRAN? – UNA NAVE DELLA MARINA MILITARE IRANIANA SBAGLIA BERSAGLIO E LANCIA UN MISSILE CONTRO UN’IMBARCAZIONE AMICA: 19 MORTI E 15 FERITI – È SUCCESSO IERI SERA NELLO STRETTO DI HORMUZ. SECONDO UNA PRIMA RICOSTRUZIONE LA “JAMARAN”, NAVE DEL CORPO DELLE GUARDIE RIVOLUZIONARIE, HA LANCIATO IL MISSILE SENZA DARE ALL’ALTRA IL TEMPO DI ALLONTANARSI E… – VIDEO

Antonio Palma per www.fanpage.it

nave iraniana sbaglia bersaglio e colpisce nave amica 5

Disastro durante un’esercitazione della marina militare iraniana: un missile lanciato da una nave da guerra della flotta di Teheran ha colpito una nave amica, un’altra nave militare che partecipava all’addestramento, uccidendo almeno 19 marinai e ferendone altri 15. Secondo la Tv di Stato iraniana, ad essere colpita è stata la nave leggera di supporto "Konarak”, raggiunta per errore da un razzo lanciato dalla fregata Jamaran. Secondo le poche informazioni che trapelano da Teheran, la nave più grande stava testando il lancio di missili antinave mentre la più piccola serviva come unità di appoggio proprio per spostare gli obiettivi che dovevano essere colpiti.

nave iraniana sbaglia bersaglio e colpisce nave amica 7

La tragedia si è consumata nella serata di domenica nel Golfo dell'Oman, nei pressi dello stretto di Hormuz dove la marina iraniana si esercita regolarmente. La "nave Konarak è stata colpita da un missile durante un esercizio militare nelle acque di Bandar-e Jask" al largo della costa meridionale dell'Iran, ha detto la tv di stato sul suo sito web. “La nave è stata colpita dopo aver spostato un obiettivo da esercitazione verso la sua destinazione e prima di aver creato una distanza sufficiente tra se stessa e il bersaglio" spiegano fonti del governo locale citati dai media di stato.

nave iraniana sbaglia bersaglio e colpisce nave amica 3

Secondo una prima ricostruzione tutta da accertare, quindi, la Jamaran, nave del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, avrebbe lanciato il missile prematuramente, senza dare alla Konarak il tempo di allontanarsi da un bersaglio galleggiante che aveva rimorchiato nella posizione designata. Il razzo, il missile da crociera anti-nave a lungo raggio Noor prodotto dall'Iran, ha colpito la nave in pieno facendo una strage. Secondo i media iraniani, la Konarak non è affondata ma è stata trainata in porto per essere ispezionata in seguito.

